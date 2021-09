Polémica en MasterChef: Frank Martínez niega que estuvieran ‘enguayabados’

Continúa la polémica de Catalina Maya por su participación en el reality de MasterChef Celebrity y la manera como jugó este fin de semana.



Es de recordar que las opiniones en redes sociales se han movido alrededor de la ‘estrategia’ de Maya para que sus amigas no fueran al reto de eliminación.



Respecto a dichas opiniones, Marbelle decidió responderle a una de las usuarias, quien se refirió a la ‘estrategia’ como un sabotaje para el equipo que lideraba Maya.



La cantante respondió: “¡Muy de malas! Si no hubieran estado borrachos, no la ca... tanto, le hubieran ayudado a Liss”.



En su comentario, hizo referencia a un hecho que Catalina Maya también comentó en entrevista con ‘W Radio’. Parece ser que el equipo rojo, conformado por Liss Pereira, Frank Martínez, Gregorio Pernía y Julio Sánchez Cóccaro había estado bebiendo la noche anterior al reto por equipos, aunque no se especificó si eran todos los participantes del equipo o solo algunos de ellos.

Catalina Maya ha sido una de las participantes más polémicas de ‘Masterchef’ . Foto: MasterChef

Catalina también explicó que su estrategia no era sabotear a su grupo, sino escoger a quienes estaban más cansados en lugar de incorporar a sus amigas en su equipo, para que ellas no estuvieran en peligro.



Maya también señaló que ella no era la única que estaba cocinando, sino que sus compañeros tampoco estaban trabajando al 100 por ciento, razón por la que no pudieron hacer las 15 empanadas que se les solicitaba en el reto.



Respecto a esos señalamientos, Frank Martínez también fue entrevistado por ‘La W’, en donde se le preguntó su opinión sobre las acciones de Catalina y si estaban ‘enguayabados’ el día que presentaron la prueba.



Muy de malas ! Si no hubieran estado borrachos no la cagan tanto , le hubieran ayudado a Liss 😌 https://t.co/lifC94Plk3 — MARBELLE (@Marbelle30) September 13, 2021

“Nosotros sí fuimos a tomar, pero fue el día anterior, el día de la eliminación. No el día del reto en equipo. La producción nos controlaba, así que nosotros tomamos fue en el hotel [...] Entonces sí quedé despistado con ese rollo de que estábamos cansados y enguayabados [...] No afectaba para nada el día que hicimos el reto en equipo”, afirmó Frank.



Aunque Frank se quiso guardar cualquier comentario que juzgara la actitud de Catalina, sí comentó que “pasaron muchas cosas alrededor [...] Cata estaba como muy buena onda. Pero, viendo el programa, sí vi que le faltaba esa energía que la caracteriza”.



A Catalina se le preguntó si tomaría acciones legales contra el canal o los productores del reality, a lo que ella respondió que no. Sin embargo, sí afirmó que su imagen se estaba viendo afectada por los cuestionamientos éticos que los usuarios se han hecho sobre ella y su manera de jugar.



En relación con ese tema, Frank se pronunció: “No creo que sea deliberado tirarse la imagen de alguien [...] No sé hasta qué punto la edición juega un papel [...] Algo que es claro es que Cata es muy competitiva”, terminó diciendo.

