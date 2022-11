Francy, una de las cantantes del despecho más reconocidas del país, sorprendió a todos sus seguidores con una amarga noticia el pasado 2 de octubre: fue víctima de un millonario robo por parte de ladrones que entraron a su vivienda, ubicada en Pereira, Risaralda.



La intérprete de ‘Si se fue, se fue’ se encontraba terminando su gira por Europa -específicamente estaba España- cuando recibió la desafortunada e inquietante noticia que, por supuesto, no dudó en compartir a través de sus redes sociales.

“Yo no acostumbro a subir nada que no sea positivo en mi carrera, pero quiero decirles que me encuentro súperdesesperada”, comenzó relatando la artista guacariceña para, segundos después, proceder a contar el motivo de su preocupación.

“Acabo de terminar mi gira aquí en España y, bueno, me entero que me robaron. Entraron a mi casa a robar el día de ayer. Una casa que tiene seguridad, que tiene portería, que está ubicada en un lugar, supongo yo, muy seguro. Y bueno, esto no puede pasar”, contó ‘La voz popular de América’ en un corto video que publicó en Instagram; al tiempo que dejó en claro que se encontraba revisando las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

Aunque la cantante vallecaucana, en ese momento, no dio más detalles del desafortunado suceso, sí lo hizo recientemente ante las cámaras del programa ‘Lo sé todo’.

Francy revela detalles del millonario robo

En diálogo con el programa televisivo de ‘Canal 1’, la intérprete de ‘El adiós’ describió la conmocionante escena con la que se encontró su hijo y, también, la mujer que le ayuda con los servicios generales al ingresar a la vivienda: “Habían revolcado todo, mi cuarto estaba horrible. Dañaron una parte de la entrada de la casa”.

El dinero se recupera, pero el daño prácticamente psicológico que nos hicieron fue terrible FACEBOOK

Desde la caja fuerte hasta el dinero en efectivo y los regalos que le había obsequiado su hijo, todo parece indicar que los ladrones vaciaron toda la casa y se hicieron con una millonaria suma de dinero.

Más que las pérdidas materiales, esa no fue la única manera como le afectó el hecho: “El dinero se recupera, pero el daño prácticamente psicológico que nos hicieron fue terrible”. También comentó que luego de eso había estado deprimida: “lloré mucho”, dijo.



Todo parece indicar que, según dijo la cantante, pudo haberse tratado de una persona cercana que habría traicionado su confianza e irrumpido en su intimidad.

“Sabemos quién está detrás de esto y es más doloroso todavía. Sabemos que una persona colaboró demasiado, una persona que conocía perfectamente mi casa. Muy pronto esto se va a esclarecer y vamos a llegar hasta el final y pa' la cárcel el que se tenga que ir”, concluyó en entrevista con el programa ya mencionado.

