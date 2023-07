No cabe duda de que 'La primera vez', la afamada serie de Netflix y Dago García, batió récord en su lanzamiento a principios del 2023, cuando logró entrar en el top global de la plataforma con más de 12 millones de horas vistas.



La producción, que narra la historia de "una misteriosa muchacha que llega a un colegio de hombres en la Colombia de los setenta, rompiendo estereotipos, reglas y uno que otro corazón", se convirtió en uno de los dramas más queridos por los usuarios.

Aquella atrevida adolescente es interpretada por Francisca Estévez una actriz emergente que tiene la profesión en la sangre, pues su madre es la reconocida artista Bibiana Navas, recordada por su participación en 'Pedro el Escamoso', 'La Tormenta' y' 'Chica Vampiro', entre otras telenovelas.



De hecho, la colombiana de 21 años reveló recientemente que ha estado en el set mucho antes de recordarlo, cuando Navas la llevaba con ella a las grabaciones y de niña hacía pequeñas apariciones con tan solo dos años.

El gusto por las cámaras y el intercambio de personajes le ha gustado tanto, que su talento ha destacado en producciones como 'La Nieta elegida', emitida por el canal 'RCN, donde protagonizó a Luisa, una joven humilde que se enfrenta al odio y la envidia que existe en su familia paterna.



Incluso con 19 años, Estévez llegó a la pantalla grande de Hollywood, con su participación en 'Promising Young Women', película ganadora del Óscar a mejor guion para la directora Emerald Fennell en 2021.

Vale recordar que Francisca ha estudiado y se ha preparado para la actuación en prestigiosas escuelas como la 'Young Actors Studio' y 'Beverly Hills Playhouse' en Los Ángeles y la afamada 'Stella Adler' de Nueva York, según el diario 'El País'.

Eva Samper fue todo un reto

Así que no es de extrañar el gran papel protagónico que interpretó en 'La Primera vez' , donde conquistó los corazones tanto de los cuatro personajes que la acompañaron en cada capítulo de la serie como de los espectadores.



Aunque Estévez dice no parecerse al imperioso carácter de su personaje, Eva Samper, una joven dominante y revolucionaria, capaz de someter a cualquiera y que no pierde oportunidad para demostrar su amor y conocimiento por los libros.



"Eva es una chica muy segura, muy empoderada, algo que me costó para salirme de mi zona de confort. Me tocó de algún lado sacar esa sensualidad que tiene el personaje y esa confianza que tal vez yo como Francisca no tengo. Eso fue un gran reto para mí", expresó la actriz en entrevista con 'Cromos'.

En la actualidad, los colombianos pueden verla compitiendo en la cocina de 'MasterChef Clebrity', donde se ha logrado mantener con su sazón por sus particulares platos.







NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

