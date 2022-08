Francia Márquez tomó juramento como vicepresidenta ante una multitud de colombianos presentes en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, y otros que desde sus televisores vieron la posesión del primer gobierno de izquierda, encabezado por el presidente Gustavo Petro.



“Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia y también juro ante mis ancestros y ancestras”, expresó la lideresa social, quien llamó la atención por su vestido de color azul, naranja y blanco. Tanto así que la revista especializada ‘Vogue’ destacó su ropa como representación de la comunidad afro.

El ‘magazine’, fundado hace más de 130 años, aseguró que la vicepresidenta podría llevar un traje de chaqueta, unos jeans y tenis, o “cualquier otro lugar común estético de los códigos que el ‘power dressing’ ha prescrito para las mujeres de la clase política”. Pero no es su caso. Rompe con los esquemas.



“Se ha decantado por opciones mucho más coloridas, volumétricas, llamativas e inusuales entre las mujeres que se dedican a la política en América Latina”, sostuvo ‘Vogue’ en una nota escrita por la experta Alba Correa.

La vicepresidenta Francia Márquez lució un vestido diseñado por Estebán Sinisterra. Foto: EFE

Vestido de la posesión, el ‘ejemplo más paradigmático’

En la reseña de la revista, se hizo mención al ‘look’ que la también abogada y defensora del medioambiente llevó durante la posesión del pasado 7 de agosto, pues se especificó que es un “ejemplo más paradigmático”.



“Un vestido asimétrico con un estampado azul y naranja tipo ‘wax’, uno de los tejidos tradicionales africanos más populares. Bajo la sobrefalda del vestido salía a relucir una falda blanca larga, cuyo volumen había sido enfatizado mediante enaguas, que combinaba con un volante ornamental cruzando su pecho”, se lee en la reseña.

¿Qué mensaje pretende llevar? Para la revista es claro que su objetivo es otorgar visibilidad a “la herencia y el relato de las comunidades afrodescendientes”; por tanto, ha “encontrado oportunidad y espacio para trasladar esa dignidad y esa memoria a sus estilismos”.

Allí también se exaltó a Esteban Sinisterra, diseñador de 23 años, que conoce a la política antes de que comenzara su carrera y que la ha engalanado con sus creaciones de la marca Esteban África.

Esteban Sinisterra es el diseñador de Francia Márquez. Foto: Fernando Hurtado. Archivo EL TIEMPO

La moda como símbolo

Vale decir que Sinisterra, aquel detrás de sus coloridas pintas, es un joven del sur de Colombia que debió vivir en carne propia la crudeza de la violencia y el desplazamiento armado. Encontró en la ropa un método para subsistir y una pasión.

“Llegué a Buenaventura y me di cuenta de que otros jóvenes estaban haciendo costura y no se veía discriminación. Allá empecé a hacer eso, y como en mi casa los temas económicos seguían siendo una dificultad, y yo ya sabía manejar la máquina, comencé a entubar pantalones y a ‘engomarlos’. Así nació Esteban África, haciendo camisetas de hombre y ese tipo de arreglos con mi estilo particular que llama la atención”, le contó a EL TIEMPO en una charla pasada.

El significado del traje que lució Maria José Pizarro en la posesión La moda fue un elemento clave entre los asistentes. Análisis de los vestuarios de la posesión. Foto: AFP / EFE / EL TIEMPO

Quiere con Francia difundir potentes mensajes: “Es una mujer de lucha, una mujer que se levanta de su casa, hace sus oficios, una mujer del Pacífico, (…) un referente de la comunidad negra, y sus luchas siempre nos han representado”.



De hecho, la nueva vicepresidente ha enfatizado en que se viste así “a propósito”, pero su identidad étnica y cultural “no es un vestido que uno se lo pone ahora y se lo quita al rato”, según le dijo a la agencia de noticias británica ‘BBC’.

“Tendré que seguir hablando esté en el lugar donde esté”, sostuvo Márquez.

