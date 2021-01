Hombre se quitó la nariz y un labio para verse como un extraterrestre

Varios son los casos de personas que han modificado su apariencia, a punta de cirugías estéticas, para poder parecerse a alguien más. Por ejemplo, la ‘Barbie humana’ de Bulgaria que se operó para tener los labios más grandes del mundo o el venezolano que quiere verse como 'Red Skull'.



El caso más reciente es el de Anthony Loffredo, un ciudadano francés, de 32 años, que desea parecerse a un “extraterrestre negro”. Para lograrlo se ha realizado procedimientos estéticos impresionantes: se quitó la nariz y se cortó parte del labio superior.



(Si nos lee desde la app vea aquí la publicación de Instagram de Loffredo).



También tiene cubierto todo su cuerpo con tatuajes, incluso sus globos oculares, que se ven negros debido a la tinta. De igual manera, tiene una especie de “cachos” implantados en su rostro, unos piercings en la frente y la lengua cortada en dos.



Loffredo comparte el progreso de su transformación en sus redes sociales, las cuales están bajo el nombre de ‘The black alien project’ (el proyecto del alien negro). En Instagram, donde suele compartir imágenes de cómo lucía antes de las intervenciones, ya cuenta con más de 284 mil seguidores.



(Si nos lee desde la app vea aquí la publicación de Instagram de Loffredo).



“Desde muy joven me han apasionado las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano”, confesó para el periódico francés ‘Midi Libre’, en el año 2017.



También contó que decidió comenzar con su transformación cuando tenía 24 años. "Tuve un 'clic' cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Dejé todo a los 24 y me fui a Australia”, indicó.



En declaraciones al medio británico ‘Mirror’, habló sobre su última intervención quirúrgica, que consistió en quitarse la nariz y cortarse su labio superior en dos. Reconoció que ahora presenta molestias al hablar.



(Si nos lee desde la app vea aquí la publicación de Instagram de Loffredo).



De igual manera, contó que tuvo que viajar a España para la extracción de su nariz ya que este tipo de procedimientos son ilegales en su país nasal.



"Gracias a ti @oscarmarquezbodymod, marcaste mi vida ... ahora puedo caminar con la cabeza en alto gracias a ti, estoy orgulloso de lo que hicimos juntos", publicó en su Instagram después de aquella operación.



Sobre sus próximas cirugías, contó a sus seguidores, por medio de un en vivo en Instagram, que quiere quitarse parte de la piel y reemplazarla con metal. También desea modificarse los brazos, piernas, dedos y parte posterior de su cabeza.

(Si nos lee desde la app vea aquí la publicación de Instagram de Loffredo).



