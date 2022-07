Ana Paula Peñaranda, más conocida como Francesa Miranda, es una niña de seis años que ha conquistado a las redes sociales con sus ocurrencias y videos divertidos.



La pequeña tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram donde últimamente pública la mayoría de su contenido. Pero en realidad, se volvió una sensación en TikTok.



Sus cuentas son manejadas por sus padres que apoyan a la menor en todas sus ideas. Las grabaciones suelen ser sátira, comedia y chistes realizados con pelucas, maquillajes, canciones y vestuarios de acorde al personaje.

En su más reciente entrevista con ‘Telemundo’, Ana Paula y sus papás hablaron sobre cómo ha sido el éxito de su canal de videos. Tanto así que ya la han convocado para que participe en algunos filmes, sin embargo no quisieron confirmar nada todavía.



Hace 12 meses, cuando solo tenía cinco años, realizó su primer video viral de TikTok. Esta publicación alcanzó las cinco millones de reproducciones y la catapultó al estrellato. En Facebook, sus cifras son impresionantes: casi 8 millones de seguidores que están atentos a su contenido.



“La gente escribió cosas impresionantes que a mí me llamaron la atención porque en los comentarios decían que cuando estaban tristes o en depresión yo los hacía reír un poco” explicó la menor sobre su primer video viral.



Un proyecto familiar

En algunos de los videos de Francesa Miranda aparece también su hermano menor. La mamá, María Angélica Díaz, ha declarado en varias ocasiones que se trata de un trabajo conjunto entre todos.



El encargado de las luces y los vestuarios es el padre y ella se encarga de buscarle los papeles y personajes a su hija. Según Diaz todo comenzó cuando la pequeña quiso descargar TikTok y le pidió ayuda a su madre para realizar un vídeo.



“Ella me hablaba de esa plataforma, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Ella me dijo que quería hacer uno y bajamos la plataforma, empezamos a jugar haciendo videos. Y ahí empezó” explicó Maria Angelica.



En sus inicios, Ana Paula se dedicaba a grabarse mientras jugaba con sus barbies y muñecas. Luego la menor encontró nuevas maneras de experimentar con los filtros y opciones que tiene la aplicación.



Los padres de Francesa Miranda aseguraron que se sienten orgullosos del desempeño de su hija y que siguen sorprendidos por su don natural para la improvisación. Por ahora, la niña sueña con ser actriz de Hollywood y ya les han llegado ofertas para que participe en algunas películas de cine.

