Skipper, la cachorrita que nació con seis patas y dos colas

Hace pocos días nació Skipper, una cachorra de raza Border Collie-Criollo, en el ‘Neel Veterinary Hospital’ de la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos.



Este no fue un nacimiento más. Lo particular de este acontecimiento es que Skipper nació con seis patas y dos colas como producto de inusuales condiciones genéticas.



Además, según el centro veterinario, el animal nació con dos pelvis, dos sistemas urinarios bajos y dos sistemas reproductivos debido a la patologías (Monocephalus dipygus y Monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus) con las cuales llegó al mundo.

Según el portal especializado ‘U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine’, el Monocephalus dipygus es un defecto congénito que se presenta el útero de la madre cuando hay dos fetos y uno de estos no logra tener un desarrollo completo, por lo tanto, este se queda pegado al feto que sí tuvo correcta maduración.



Por su parte, el Monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus es otra patología que hace que el feto desarrolle duplicidad simétrica de ciertos órganos.



Esto quiere decir que Skipper pudo haber tenido un hermano gemelo.



Tras otros exámenes médicos, los veterinarios también encontraron signos de espina bífida (otro defecto congénito) en la columna vertebral de la cachorra.

La luz de Skipper

Este alumbramiento tomó mayor relevancia cuando el centro veterinario anunció, en la misma publicación del nacimiento de Skipper, que este era el único ejemplar con las mencionadas características que se mantenía vivo después de cuatro día de haber nacido.



Aún más curioso es el contexto en el cual se dio la llegada de Skipper.



En una entrevista con el medio estadounidense ‘abc’, una de las veterinarias que asistió el parto de la madre de Skipper mencionó que una tormenta de nieve obligó a que 25 empleados tuvieran que quedarse durante tres días en el centro médico, lo cual hizo que Skipper naciera en medio de la tormenta y rodeada de una veintena de especialistas.

La perrita de las seis patas y las dos colas nació ante el insólito cruce de circunstancias adversas.



“Ella actúa como un cachorro sano y fuerte. Por eso también consideramos darle la oportunidad de vivir”, mencionó una veterinaria al citado medio.



Al principio, Skipper fue la única de sus ocho hermanos que sufrió el rechazo de su madre, pero con el paso de los días la situación ha mejorado.

Por otro lado, la cachorra se convirtió en la preferida de su dueña, la cual, mediante redes sociales, comparte con los internautas el cariño y el afecto que siente por ella.



Skipper ha recibido aplausos y elogios por parte de las personas que observan las imágenes y los videos publicados.

Los especialistas del ‘Neel Veterinary School’ aseguran que Skipper podría necesitar de terapia física y asistencia de algún equipo para movilizarse cuando crezca más.



Milk-Bone, una marca de artículos para mascotas, le ayuda a la dueña del animal a cubrir los gastos veterinarios y, además, se comprometió a entregarle ‘dulces’ para perros por el resto de su vida.

Tendencias EL TIEMPO