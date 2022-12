La final entre Argentina y Francia, celebrada el pasado 18 de diciembre, fue ciertamente tensionante. Dejó lágrimas, risas y mucho de qué hablar, pues las hinchadas de los dos países tuvieron sus propias formas de apoyar a su equipo o, por lo menos, celebrar cada gol anotado.



Entre ellos, estuvieron las dos jóvenes 'Noe' y 'Milu', quienes, alentando a su selección, se quitaron la camisa en el estadio Lusail cuando se anunció que Argentina se llevaría la Copa del Mundo a casa.



En el video se puede ver cómo las dos fanáticas celebran con la bandera de Argentina pintada en sus senos, a la vez que bailan y gritan de emoción junto a la hinchada de su país.

Sin embargo, a pesar de que esto ha pasado en otros momentos del fútbol, esta vez es diferente, pues las dos jóvenes podrían enfrentarse a cargos judiciales debido a las estrictas leyes qataríes.

Sin escotes ni ‘crop tops’

Según informó el medio de comunicación británico ‘Daily Mail’, la joven argentina fue escoltada fuera del Estadio Lusail por sus actos. No obstante, no se tienen pruebas de ello.



Cabe resaltar que desde inicios del Mundial de Qatar, las autoridades de turismo del país emitieron un comunicado oficial recomendando utilizar ropa poco reveladora y adaptarse a las normas culturales de la región.

Además, se hizo una lista sobre los códigos de vestimenta que se le pedían a los turistas. Entre estos está:



-No usar escotes pronunciados.

-No usar camisas con los hombros descubiertos.

-No usar vestidos o shorts cuya longitud esté por encima de la rodilla.

-No usar pantalones rotos.

- No usar prendas superiores que dejen los hombros descubiertos.

- Prohibido hacer topless.



Aunque las autoridades podrían poner el peso de la ley sobre ellas, aún no se sabe si existe una investigación en curso o no.

'Noe' y 'Milu'

Ahora bien, las jóvenes implicadas se hacen llamar 'Noe' y 'Milu', dos modelos argentinas que no perdían las esperanzas de que su equipo ganaría.

Con miles de seguidores en Instagram, las dos jóvenes -que se dedican a viajar por el mundo y probar diferentes lujos en cada ciudad que visitan- publicaron cómo se arreglaban para ir al estadio.



Así mismo, grabaron los momentos en el que ganó Argentina y compartieron con sus miles de seguidores la polémica presentación en topless.

Desde entonces, cientos de curiosos han pasado por sus cuentas tratando de ver si realmente decidieron desafiar las leyes qataríes y las reacciones de las mujeres al ver la polémica a nivel internacional que han causado.



En Instagram, de hecho, se les puede ver impactadas por el furor mediático que han causado, pero se han agarrado de ello para poder seguir reviviendo la final del Mundial Qatar 2022.

Con historias, reposteros, comentarios, capturas de pantalla y la frase “el que es campeón del mundo festeja como quiere”, se han inmortalizado en internet.



Por otro lado, con el nombre de ‘La chica del topless’ en cada cuenta, las jóvenes han compartido sus movimientos después del partido.

De hecho, se sabe que luego de la celebración llegaron sanas y salvas a sus hoteles y desayunaron tranquilamente. Ahora, por lo menos Noe, se encuentra haciendo escala en Europa, mientras espera el otro vuelo que la llevará a su país.



En cuanto a Milu, se sabe que estuvo en el restaurante ‘Big Chef’ en Doha, Qatar, mientras que su amiga partía hacia la Argentina.

