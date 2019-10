El presente de los 'Power Rangers' originales, 26 años después

Instagram: @austin_st_john

Austin St John



El actor y paramédico nació el 17 de septiembre de 1974 en Nuevo México, EE. UU., y desde muy pequeño mostró gran habilidad en las artes marciales, lo que le ayudó en el momento de interpretar al primer gran líder de los Power Rangers: el ranger rojo. Su importancia para los fans y el show es tal que ha hecho diferentes apariciones durante la saga: actuó como el ranger dorado en 'Power Ranger Zeo' y fue invitado para la película ‘Power Rangers Turbo'. Después del ‘boom’ de esta legendaria serie, Austin estuvo un tiempo alejado de las pantallas para trabajar como paramédico en las fuerzas militares.



Actualmente tiene diversos proyectos con la industria del entretenimiento: es productor ejecutivo del videojuego ´Black Salt Coreuption´ y de la película ‘A gift of the heart’ y su próxima aparición será en ‘A walk with Grace’, que se estrenará el próximo 5 de noviembre en Viva Pictures.