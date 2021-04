¿Se parecen? Los hijos de las estrellas de Hollywood más reconocidas

El rostro de los actores de Hollywood suele ser reconocido alrededor de todo el mundo. De todas maneras, muchos de los fanáticos del cine no conocen todos los detalles de la vida privada detrás de estas estrellas. Eso en ocasiones incluye a sus hijos.

Aunque algunos de ellos decidieron alejarse del ojo público, otros heredaron la ‘vena artística’ de sus padres. A continuación podrá conocer a qué se dedican los hijos de estas estrellas de Hollywood.



Lily-Rose y Jack Depp

Estos dos jóvenes son fruto de la relación entre el actor Johnny Depp y la modelo francesa Vanessa Paradis. La pareja se separó en 2012, luego de 14 años de relación.



Lily-Rose, de 21 años, actualmente es actriz y modelo. Ha participado en producciones como ‘La Danseuse’, ‘Planetarium’ y en la serie de Netflix ‘The King’. Su más reciente actuación fue en la película ‘Voyagers’, que se estrenó el pasado 9 de abril.

Johnny Depp and his daughter Lily-Rose Depp

Por otro lado, Jack, de 19 años, prefiere estar fuera de los reflectores y no tiene redes sociales. En abril del año pasado, su hermana subió una publicación a su cuenta de Instagram en la que lo felicitaba por su cumpleaños número 18.



Sophia, Sistine y Scarlet Stallone

Sylvester Stallone, el actor que interpretó al boxeador 'Rocky Balboa', tuvo cinco hijos: Sage y Seargeoh, de su relación con la actriz Sasha Czack; y Sophia, Sistine y Scarlet, de su actual matrimonio con Jennifer Flavin.



En cuanto a sus hijos mayores, Sage, de 36 años, falleció en 2012 debido a un paro cardíaco. Por otro lado, Seargeoh prefiere estar alejado de los medios.



Pero sus hijas son bastante activas en las redes sociales. Las tres son muy unidas y han incursionado en el modelaje para marcas como Ralph Lauren y Dolce & Gabbana. Además, Sophia y Sistine tienen un pódcast llamado ‘Unwaxed’.

Willow y Jaden Smith

Los hijos del actor Will Smith y la actriz Jada Pinkett-Smith han sido conocidos por heredar el talento artístico de sus padres.



Por un lado, Jaden, de 22 años, ha trabajado junto a Will en las películas ‘En busca de la felicidad’ y ‘Después de la Tierra’. También, ha protagonizado filmes como ‘The Karate Kid’ y ‘Life in a Year’. Además de su carrera actoral, se ha destacado como rapero y, en agosto del 2020, lanzó su álbum ‘CTV3’.



Por otro lado, Willow, de 20 años, se ha dedicado a la música y ha lanzado sencillos como ‘Whip My Hair’ y ‘Fireball’. También ha realizado varios álbumes de estudio como ‘WILLOW’, ‘The 1st’ y ‘RISE’.

Cabe resaltar que Will Smith tiene un hijo mayor llamado Trey, de 28 años, fruto de su pasada relación con la actriz Sheree Zampino. Trey apareció en el vídeo musical de su padre ‘Just The Two Of Us’, en 1998, sin embargo, no se ha inclinado por la actuación.

Los hijos de Arnold Schwarzenegger

Este actor y empresario, conocido por la película ‘Terminator’, tuvo cuatro hijos (Katherine, Christina, Patrick y Christopher) con la periodista de televisión Maria Shriver, de quien se divorció en 2011, luego de 25 años de relación.

El único que ha seguido los pasos de Arnold en el mundo actoral ha sido Patrick, quien, a sus 27 años, ha participado en varias películas como ‘Daniel Isn't Real’, ‘Echo Boomers’ y ‘Moxie’, que se estrenó en marzo de este año.



Por otro lado, Katherine es escritora y ha sido la autora de cuatro libros, entre ellos, ‘Maverick y yo’ y ‘The Gift of Forgiveness’ (El regalo del perdón). Además, está casada con el actor Chris Pratt desde 2019 y juntos tienen una hija llamada Lyla Maria.



Finalmente, Christina y Christopher prefieren mantener su privacidad y estar lejos de los medios.

Reese Witherspoon

Esta actriz, conocida por películas como ‘Legalmente rubia’ y ‘Alma Salvaje’, tiene tres hijos: Ava Elizabeth (21 años), Deacon Reese (17) y Tennesse (8).



De acuerdo con el diario méxicano ‘Milenio’, la hija mayor de la actriz está estudiando en la Universidad de California y también ha incursionado en el modelaje. En redes sociales, constantemente los internautas quedan asombrados con el parecido de Ava Elizabeth y su madre.



Por otro lado, Deacon Reese ha mostrado en su perfil de Instagram su pasión por la música y ya ha lanzado dos colaboraciones: ‘Love For The Summer’, junto a la cantante Loren Gray y ‘Long Run’, junto a Nina Nesbitt.



Los hijos de Tom Hanks

La estrella de aclamadas películas como ‘Forrest Gump’ y ‘Náufrago’ tiene en total cuatro hijos: Colin Hanks (43 años), Elisabeth Ann (38), Chester Marlon (30) y Truman Theodore (25).



Su primer hijo, Colin, siguió los pasos de su padre y también es actor. Ha participado en producciones como ‘King ‘Kong’ y ‘Jumanji: En la selva’. Recientemente hizo la voz de Tom en la serie web animada ‘Talking Tom and Friends’.



Por otro lado, Elisabeth Ann también ha actuado junto a su padre en películas como ‘Forrest Gump’ y ‘¡Eso que tú haces!’. Pero últimamente se ha inclinado más por la escritura y, según su cuenta de Instagram, está escribiendo un libro para el año 2022.

La ‘oveja negra’ de la familia probablemente sea Chester, pues, según ‘Infobae’, luchó contra la adicción a la cocaína y al crack. Actualmente está dedicado a la música, aunque también ha estado incursionando en el mundo de la actuación, con papeles en series como ‘Empire’ y ‘Shameless’.



Por último, en cuanto a Truman, ha sido el único que prefiere estar alejado de los medios.

