Las fotos de los 'carrazos' que ha tenido 'La Liendra'

Uno de los ‘influenciadores’ más reconocidos del momento en Colombia es Mauricio Gómez, ‘La Liendra’, quien ha ‘saltado’ al ojo público por, entre otras cosas, ser protagonista de polémicas y situaciones que levantan críticas.



El joven, hace poco, compartió con sus seguidores que iba a pintar su carro, el cual no había mostrado antes. Antes de iniciar con el ‘tour’ dentro de su camioneta, hizo un breve recuento de los ‘carrazos’ que ha tenido los últimos años.

“Mi primer carro lo compré hace tres años y fue un Hyundai i25 y me costó 27 millones; ese me duró como cuatro meses y luego lo cambié por un Ford Fusion, que me costó 49 millones, ese carro me encantaba”, puntualizó.



Luego cambió el vehículo porque “nos accidentamos”, según contó el ‘influenciador’. Se compró una camioneta TXL 2011. “Me costó 110 millones, con esta andé como un año, hasta que me estrellé con el man de la moto y la vendí, con eso fue con lo que me compré este nuevo carro”, comentó en sus historias.



Estos son los modelos de los carros que ha tenido 'La Lienda' los últimos tres años. Foto: Hyundaicolombia.com, Ford.com y Toyota Vehicaldas

Así las cosas, ha tenido cuatro carros en los últimos tres años. Seguido al recuento de los lujosos automóviles dio a conocer su nueva camioneta: una 4Runner 2020.



En un texto escribió: “mi intención es motivarlos, no presumir”. Él brindó una vista panorámica de su potente camioneta, la cual adquirió hace siete meses. No dijo exactamente cuánto le costó, sin embargo, en el mercado nacional tiene un valor aproximado de 189 millones de pesos.

Hizo un breve recorrido en el cual mostró las características de la camioneta. Tiene, entre otros ‘juguetes’, un tablero de alta tecnología, acabados clásicos que combinan con el diseño moderno y cambios automáticos.



También dio un recorrido por los siete puestos, además, explicó que la forró de negro porque siempre había querido tener un automotor de ese color, sin embargo, aseguró que ya no le gustaba y por ello iba a relizarle el ‘cambio de look’.



Varios usuarios en redes sociales criticaron las lujosas adquisiciones del ‘influenciador’. La mayoría de personas en Twitter explicaron las razones de su descontento, pues, afirman, “no es justo que influenciadores como ‘La Liendra’ gane tanta plata por hacer videos, mientras hay personas que se matan estudiando para trabajar y ganarse un mínimo”.

