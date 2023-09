El 20 de septiembre se estrenó la nueva canción de Shakira con el grupo Fuerza Regida, ‘El Jefe’, lanzamiento que había anunciado desde su presentación en los VMA’s, y que tenía a sus fanáticos emocionados, pues especulaban que sería una colaboración con Peso Pluma.



(Lea también: El revuelo de Shakira con 'El jefe' y la frase del exsuegro).



La canción simula estar escrita desde la perspectiva de un (o una) asalariado, que, además de no disfrutar su trabajo ni su rutina, tiene un jefe egoísta, engreído, maltratador, tacaño y que no le paga bien.

La canción parece ser, simplemente, una historia de ficción. Sin embargo, casi al final, Shakira dice lo siguiente: “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, mientras, en el video, la cámara se cierra en un primer plano sobre una señora.



Ante la dedicatoria, los fans se preguntaron, ¿quién es Lili Melgar? Pues bien, a raíz de las múltiples teorías de los fans, el usuario de X (antes Twitter) ‘Brunito’ hizo un hilo explicando, desde sus propias investigaciones y especulaciones virtuales, la identidad de la señora no indemnizada a quien la artista le dedicó su sencillo.



Según explica el internauta, Lili Melgar era la ex niñera de la cantante, cuando aún estaba casada con el futbolista Gerard Piqué, y fue ella la que empezó a notar la desaparición de la comida cuando Shakira, entre el 2021 y 2022, salía a viajes de trabajo. Es por eso que Lili usó la mermelada para probarle a la artista su hipótesis.



(Relacionado: Shakira sorprende y le habla a su imitadora en Colombia en pleno ‘boom’ por ‘El Jefe’).



Lili, además, encontró ropa de mujer en la casa, lo que le ayudó a confirmar las aventuras de su jefe y contarle todo a Shakira. Sin embargo, una vez Piqué se dio cuenta de que lo habían delatado, despidió a Melgar sin pagarle su indemnización y la amenazó para que no tomara acciones legales.



Según ‘Brunito’, cuando Shakira se enteró del acontecimiento, contactó a Lili para pagarle su dinero, y mantienen una relación cercana desde su regreso a Miami.



Es por esto que la colombiana le pidió a Lili aparecer en su video, y, además, según dicen los rumores, le pagó una generosa cantidad de dinero y le asignó un porcentaje de las regalías.



(De interés: Quién es el papá de Piqué, el 'exsuegro que no pisa sepultura', señalado en 'El Jefe').

En el nuevo video de Shakira aparece Lili Melgar, ex-niñera de los hijos de Shakira y quien descubrió la infidelidad de Piqué.



Lili fue despedida injustificadamente por Piqué sin pagarle indemnización. Pero todo cambió cuando Shakira se enteró.



Abro 🧵 explicando la historia. pic.twitter.com/BieBb4vRkw — Brunito (@ThePopStage) September 21, 2023

Tras el lanzamiento de la canción, Melgar puso en su cuenta de Tiktok el pedazo del video en el que aparece, con la inscripción ‘Grande Shaki’, lo que muestra su agradecimiento y su admiración hacia la colombiana. Además, agregó en los comentarios, en respuesta a las preguntas de los internautas: “por respeto no puedo hablar”.

Cabe aclarar que esta información no ha sido confirmada de manera oficial por Shakira, Piqué o cualquiera de los implicados, pero es innegable que los fanáticos siempre encuentran la forma de saber todo sobre la vida de sus artistas favoritos.

La vida de Lili

Lili Melgar es boliviana, pero emigró a Barcelona, donde conoció a Shakira y a Piqué, y comenzó a trabajar con ellos.



La mujer es muy activa en TikTok, pero sus videos no se hicieron conocidos hasta ahora, que la cantante, tras mencionarla en su canción, la volvió famosa. Suele subir videos bailando, compartir sus comidas favoritas y mostrar a su familia.



A veces, incluso, aprovecha para bailar las coreografías de las canciones de su jefa y amiga.

Según lo confirman las fotos tomadas por paparazzis, Shakira contrató de vuelta a Melgar para ayudarla a cuidar a sus hijos en Miami, por lo que la boliviana, junto a su hija Dariana, se fueron a vivir a Estados Unidos.

Dariana tiene 19 años y creció con su madre en Barcelona. Actualmente es creadora de contenido y tiene más de 10.000 seguidores en Instagram.



La chica, a través de sus historias, se mostró orgullosa de ver a su mamá representada, e insinuó que las teorías construidas por los cibernautas eran ciertas.

Facebook Twitter Linkedin

Las historias de Dariana en Instagram. Foto: Instagram: mamii_anaaa

Más noticias en El Tiempo

¿Cómo luce actualmente y a qué se dedica Rodrigo Castro, expresentador de El Lavadero?

Estos son los estrenos de películas más vistos en Colombia

iOS17: Así puede crear un póster de contacto con la nueva actualización de iPhone

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO