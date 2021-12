La mujer con los labios más grandes del mundo que quiere parecer una Barbie

Andrea Emilova Ivanova, una ciudadana búlgara, de 24 años, dice estar haciendo todo lo posible por llevar la fantasía de la muñeca Barbie a la realidad de su vida.



La peculiar forma que ha encontrado para ‘cumplir’ su meta ha sido someterse a más de 26 procedimientos estéticos en menos de tres años.



Lo más sorprendente es que, de todos ellos, más del 90 % se han enfocado en un aspecto puntual: los labios.



En esa parte de su cuerpo, en ese controversial empeño de transformación física, ha llegado a gastar más de 27 millones de pesos, según estiman diarios locales.

Aunque con frecuencia suele ser alertada por los posibles riesgos de cualquier cirugía o procedimiento, Ivanova se ha mantenido firme en su polémico propósito.



En la actualidad, las fotografías de esta estudiante universitaria de Filología rondan por medios internacionales bajo una etiqueta casi unánime: ‘La mujer con los labios más grandes del mundo’.



Esa es su mayor distinción.



Una transformación ‘inspirada’ en una muñeca

Este ha sido el cambio físico de Andrea en tan solo tres años. Foto: @andrea88476

Por lo que ha dado a conocer en entrevistas anteriores, Ivanova comenzó su cambio físico en 2018.



Desde entonces ha conseguido prácticamente cuadruplicar el tamaño de sus labios.



El reconocimiento que le ha implicado perseguir su sueño de ser una ‘Barbie real’ ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales.



Muchos enfatizan en que la Barbie nunca tuvo unos labios tan prominentes, pero a eso Ivanova parece no darle mayor importancia pues, según reseñó el medio ruso ‘RT’, piensa que “cada uno tiene el derecho a vivir y verse como quiera. No es necesario que todos se ajusten a un estándar impuesto por otra gente”.



Todo indica, según reportes de prensa, que los procedimientos a los que se somete parecen ser practicados por profesionales.



En sus publicaciones en redes sociales, la mujer no suele dar mayores detalles al respecto.

Ha sido tal su disfrute por el reconocimiento adquirido que cada artículo que escriben sobre su historia lo comparte en Instagram.



Eso sí: la etiqueta de ‘#famosa’ no falta en ninguna de sus publicaciones.



Esta ‘Barbie de los Balcanes’, como se describe, acumula más de 8.000 seguidores en Instagram.

Los riesgos de los aumentos de labios

La principal tendencia actual en el aumento de labios parece ser la inyección de ácido hialurónico reticulado.



La primera indicación que dan los centros médicos y estéticos es no realizar el proceso sin contar con el acompañamiento de un profesional.



Aunque los riesgos generales suelen ser los mismos de un procedimiento de menor envergadura (hinchazón, enrojecimiento y aparición de moretones), el mayor peligro a mediano y largo es la posibilidad de formación de granulomas en los sitios inyectados.



El abuso y mala aplicación de este procedimiento podría llegar a generar infecciones.



Las complicaciones en los músculos faciales también constituyen una alerta latente.

