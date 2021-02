Fotos: joven danesa lleva un año sin depilarse el bigote y las cejas

Eldina Jaganjac, una joven danesa, de 31 años, decidió dejar las pinzas para depilar su bigote y sus cejas.



Dejó de hacerlo desde marzo de 2020.



Ella afirmó, en sus redes sociales, que no se siente preocupada por su apariencia, pues se siente igual de femenina.

Eldina vive en Copenhague, capital de Dinamarca, y contó para el medio británico ‘UNILAD’ que creció sintiéndose cada vez más frustrada por las expectativas que se les tenía a las mujeres, principalmente con lo que respecta a la depilación.



“Antes de dejar que mi uniceja creciera, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres. Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común”, aseguró.

Así era Eldina en el 2019, cuando aún se depilaba el rostro. Foto: Instagram: @eldina_jaganjac

Ella dijo que, tras su inusual decisión, se enfrentó a ciertos comentarios negativos.



Aunque reconoció que al principio era incómodo, en la actualidad está completamente acostumbrada a su estilo.



“Si algunas personas no tienen nada que hacer más que gritarles a los extraños, que así sea", afirmó a propósito de ciertos señalamientos. Ella, incluso, ve ciertos beneficios en las críticas negativas y los comentarios despectivos: esto le ayuda a saber qué tan buena o mala puede llegar a ser una persona.

Eldina afirma que no ha sido un proceso fácil y ha tenido que aprender a controlarse.



“Al igual que muchas otras mujeres, he aprendido a controlarme. Por ejemplo, solía no sentirme cómodo al salir a la calle a menos que mis cejas fueran del tamaño pequeño aceptado, y no iría al gimnasio a menos que mis piernas estuvieran bien afeitadas”.

Contó que su nuevo aspecto le ha ayudado a ser más creativa y más valiente. Ahora quiere “transmitir el mensaje de que todos somos diferentes y está bien”.



Por último, dijo que ahora está enfocada en su trabajo como tutora y no se preocupa por lo que piensen los demás.



“He elegido enfocarme más en las tareas y metas que necesito hacer y menos en cómo me veo mientras las hago y si a las personas les agrado o no, porque probablemente nunca las volveré a ver y, si lo hago, no me importa”.

