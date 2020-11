El sorprendente orco humano que se implantó colmillos gigantes

"Estoy tratando de ser yo mismo, estas son solo mis ideas, mi inspiración viene del corazón. No me inspira nadie", dijo Orc, como se hace llamar el hombre 'orco' que, además de estar cubierto de tatuajes, modificó sus propios dientes para parecer un personaje mitológico.



Tiene mucha similitud con esos seres que se describen en las narraciones de la cultura celta y de las historias de fantasía como, por ejemplo, 'El señor de los anillos'.

Gastó 400 libras esterlinas (casi dos millones de pesos colombianos) en unos colmillos ajustados a sus propios dientes, los cuales muestra orgullosamente en sus redes sociales, de acuerdo con el ‘Daily Mail’, medio británico que entrevistó al particular personaje.



En su cuenta de Instagram (@orcinfernall), que tiene más de 20 mil seguidores, suele publicar fotografías de sus impresionantes modificaciones corporales que, para él, son su pasión. “La vida pasa rápido y la muerte es segura”, le dijo al diario británico.

El brasileño, que se crió en la ciudad de Campo Grande y actualmente reside en Iguatemi (frontera entre Paraguay y Brasil), tiene el 80 por ciento de su cuerpo cubierto de tatuajes.



También se tatuó los globos oculares, partió su lengua en dos y se realizó ocho perforaciones subdérmicas (debajo de la piel).



Tiene 41 años y se hizo su primer tatuaje a los 15 y, con el paso del tiempo se empezó a hacer cambios cada vez más extremos.



Los comentarios que recibe en sus redes sociales son, en su mayoría, positivos, sin embargo, también hay personas que critican su estilo de vida.



“Me dicen cosas buenas que me motivan a seguir. La gente mala existe en todas partes y siempre está cerca, pero no me ‘sacuden’ (afectan)”, afirmó Orc en la entrevista con el ‘Daily Mail’.



Algunos señalamientos giran en torno a su hija, quien acaba de cumplir 6 años.



“Pobre niña” o “Deben quitarle a la niña”, son algunos comentarios que se leen en una publicación en la cual aparece con su pequeña. Pero las críticas no son solo para él: su pareja también es tatuadora y se ha realizado modificaciones corporales.

El gusto de Orc por las transformaciones corporales afectaron en cierta medida su vida personal, pues, por ejemplo, su madre no aprueba sus tatuajes. Además, según contó, perdió uno de sus trabajos a causa de los grabados en su piel.



"A mi mamá no le gusta, mi papá lo tolera y mis amigos lo encuentran extraño", le dijo al medio británico, recalcando que no se arrepiente de nada y recomendando a las personas "vivir, ser felices, viajar, amar: hacer lo que quieran".

