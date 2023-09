Gabrielle Alon Tuft, es una tiktoker estadounidense y ex deportista profesional de lucha libre. Es recordada principalmente por su participación en la WWE bajo su nombre de nacimiento Tyler Reks.

En el año 2021, la estrella del deporte anunció e inició su transición a mujer. Actualmente, vive en Austin, Texas y por medio de sus redes sociales ha compartido el radical cambio que ha tenido en los últimos dos años.

También puede leer: Mujer bloqueó a su exnovio de todas sus cuentas, pero él le sigue escribiendo por Nequi

Gabbi Tuft, asegura que en el 2009, durante sus años más gloriosos como luchador, alcanzó los 127 kilogramos de peso, de los cuales solo el 6 % eran grasa.



Sin embargo, en la actualidad, después de haber pasado dos años desde su transición, no se asemeja en absoluto al gigantesco luchador de rastas que solía ser. A sus 44 años, se describe a sí misma como una combinación entre Ragnar Lothbrok de Vikings y The Mountain de Game of Thrones, durante la cúspide de su carrera en la WWE.



La tiktoker ha indicado que su apariencia masculina no reflejaba cómo se sentía en su interior, por lo que finalmente decidió embarcarse en su transición a los 40 años.

En un ensayo que escribió para Insider, explicó: "El luchador y culturista de 127 kilos que los demás veían no era la imagen que yo veía cuando me miraba en el espejo. Al comenzar mi transición, batallé con la forma en la que deseaba presentarme al mundo".

Le puede interesar: Video: el caso de una niña con millones de piojos aterroriza a usuarios en TikTok

La dura tarea de lograr un cuerpo femenino



Revela que la terapia hormonal contribuyó a disminuir parte de su masa muscular, también tuvo que experimentar y probar diferentes métodos para lograr obtener su figura femenina. Asegurando que se convirtió en un verdadero ‘conejillo de indias’ en busca de la mejor manera de alcanzar su objetivo.



Actualmente, Gabbi Tuft se considera una ‘fanática del fitness’ indicando que no quería renunciar a sus rigurosos programas de entrenamiento, por lo que utilizó su experiencia para experimentar con diferentes dietas y rutinas de ejercicio con el fin de desarrollar una ‘estética femenina’.

Después de dos años, finalmente encontró una rutina que le funcionó y desde entonces ha logrado perder 75 kilos de peso y masa muscular. Gabbi, quien ahora trabaja como entrenadora de fitness y nutrición, también se sometió a una cirugía de feminización facial y aumento de senos como parte de su proceso de transición.

Lea también: Cerraron Disney World en Orlando por un oso salvaje: así fue la persecución y captura

Sin embargo, dice que el camino no fue fácil, ya que asegura haber pasado por una etapa de ‘patito feo' antes de lograr sentirse feliz con su nueva apariencia. Pero Gabbi revela que fue la idea de poder ayudar a otras personas trans, lo que la motivó a seguir adelante.



Ella afirma: "Sabía que si compartía todo lo que había aprendido a lo largo de varios años de prueba y error e investigación, y si me mantenía 100% auténtica y honesta, podría ayudar a otros. Eso, en sí mismo, hizo que los momentos más difíciles valieran la pena".

Actualmente, cuenta con más de 800,000 seguidores en TikTok, donde comparte su proceso de transición. Los videos de Gabbi incluyen conversaciones con su esposa de 20 años, Priscilla, y su hija Mía, de 11 años, sobre sus reacciones ante su transición.



En un video reciente donde entrevista a su hija, Mía confiesa que al principio le resultó un poco extraño explicar a la gente que su padre es ahora una mujer, pero asegura que eso no ha afectado su amistad con los demás.

Más noticias en EL TIEMPO