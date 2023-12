(Fotos) Esto cuesta vacacionar por una semana en el lujoso crucero que inaugurará Messi

La compañía de cruceros más grande del mundo, Royal Caribbean International, reveló una colaboración histórica con Messi, quien se convertirá en el rostro del Icon of the Seas. El futbolista argentino, actualmente residente en Miami, será el anfitrión de la ceremonia inaugural del barco.

Esta asociación es parte de un acuerdo más amplio entre Royal Caribbean y el Inter Miami CF, donde Messi es una figura destacada. La compañía de cruceros es ahora el principal socio y socio vacacional oficial del club de fútbol.

“Estoy encantado y me siento honrado de unirme a la familia de Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas,” afirmó el 10 de la Selección, según el comunicado de la empresa.

El astro argentino Lionel Messi, figura indiscutible en la campaña del Inter Miami. Foto: AFP

¿Cómo es el crucero y cuánto cuesta una semana a bordo?

El Icon of the Seas mide 365 metros de largo y pesa aproximadamente 250,800 toneladas. Con salida desde Miami el 27 de enero, el crucero zarpará todos los sábados. Sus instalaciones incluyen seis toboganes de agua, siete piscinas, nueve jacuzzis, 20 cubiertas y 2,805 camarotes.

Los precios para una semana a bordo comienzan en 1,600 dólares (poco más de seis millones de pesos colombianos) y pueden llegar hasta 74,000 dólares (28.,280.580 pesos colombianos) para la suite más lujosa.

Icon of the Seas. Foto: Royal Caribbean Cruises

Desde su anuncio en octubre de 2022, el Icon of the Seas ha batido récords de reservas, registrando las cifras más altas en un día y en una semana en los 53 años de historia de la línea.

En su viaje inaugural, el crucero ofrecerá recorridos de siete noches por el Caribe, partiendo de Miami y visitando destinos como Philipsburg en St. Maarten, Costa Maya y Cozumel en México, Charlotte Amalie en St. Thomas, y CocoCay, la isla privada de la compañía en las Bahamas.

Icon of the Seas. Foto: Royal Caribbean Cruises

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.