Fotos: ella es Nidia López, la suegra de 'Rigo' que se lleva todas las miradas en redes

La novela de 'Rigo' ha cautivado a miles de colombianos que esperan todas las noches para ver que pasa con la historia del ciclista. Esto ha hecho que varios televidentes empecen a indagar sobre la vida de las personas que inspiraron a los personajes.



Uno de los personajes que más ha llamado la atención es el de la suegra del ciclista, Nidia López, quien en la novela se llama Silvia López de Durango, la mamá de Michelle y la esposa de Pedro, el propietario de Helados Tonny.

Yesenia Valencia es la actriz que interpreta a la suegra de Rigo y por lo que se ha podido ver en el novela, ella en un principio le costaba aceptar a 'Rigo', pero con el paso del tiempo empezó apreciar todas sus cualidades.



En las redes sociales no hay muchas fotos de Nidia, pues solo hay una fotografía que publicó su hija Michelle y algunos videos que ha publicado Rigo de sus reacciones de la novela.



(Lea también: Gabriela Spanic denunció que fue agredida sexualmente por el actor Pablo Montero).



Por ejemplo, hace unos días, el ciclista 'boleteo' a su suegra por una escena de infidelidad que se presentó en la telenovela y casualmente la señora Silvia López de Durango era la protagonista de este momento.



"Por qué mira mal esa muchacha. Por qué la mira mal. No la mire mal porque ella no tiene la culpa y a usted le gusta el colágeno. No la mire con rabia porque ella no tiene la culpa", comentó Rigo. Pero ante el llamado de atención, su suegra solo le sonrió

Hace unos meses, Yesenia Valencia fue entrevistada en el matutino 'Buen día, Colombia' y reveló que Nidia vive con la pareja y que, incluso, los acompaña a cada competencia.



Asimismo, la actriz confesó que no pudo hablar con ella para crear su personaje, pero sí tuvo la oportunidad de conocer personas cercanas a ella y le aseguraron que ella nunca pensó que Michelle se fuera a enamorar del ciclista.



(Lea también: Luis Miguel llora al escuchar a su público cantar 'La incondicional' en México).



“No tuve la oportunidad de hablar con ella, pero me dijeron que estaba feliz, que vio el primer capítulo y estaba muy contenta de ser interpretada, además que es bellísima. Tiene porte de reina, es una mujer muy bella y muy hermosa”, aseguró.

Vale la pena mencionar que Rigo conoció a la hija de Nidia López en el municipio de Urrao en el año 2009. El padre de Michelle era un reconocido empresario de la región y el propietario de una empresa de helados, la cual patrocinó a 'Rigo' en los inicios de su carrera.



Tras ese gran encuentro, el amor entre ellos surgieron poco a poco y dos años después formalizaron su relación. "Más que deportista, es un ser humano increíble y desde que lo conocí siempre ha tenido una energía arrolladora", afirmó Michelle Durango en una entrevista con RCN.



Después de unos años, tuvieron a su hija Carlota, quien se convirtió en el pilar de sus vidas. Tanto Michelle como Rigo se apoyan en sus carreras y se han convertido en una de las parejas más estables en Colombia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Por qué le agregan sal a los helados? Esta es la explicación científica

¿Quién es Melissa Barrera, actriz despedida de 'Scream 7' por apoyar a Palestina?

'Ni te miran': joven a la que le negaron la visa denuncia malos tratos en la embajada