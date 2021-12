‘Spider Man: No Way Home’ está a horas de estrenarse y los fanáticos no paran de hablar del tema, los actores protagonistas siendo el foco de la atención.



Por ejemplo, el espectacular look que exhibió Zendaya en la gala de película mostró lo atinada que suele ser en la escogencia del vestuario que porta en cada uno de los evento, y los internautas no fueron ajenos a este hecho.

Recordemos que la actriz estadounidense de 25 años interpreta a 'MJ', uno de los personajes principales en el filme de Marvel Studios.



La premiere fue el pasado 13 de diciembre y el filme se estrena el próximo 15 de diciembre.

Ícono de la moda y del cine

Premiere de ‘Spider-Man: No Way Home’ Foto: EFE

La actriz no solo ganó el título de Icono de Moda en los premios CFDA de este año, también es reconocida por sus increíbles actuaciones en cintas de la talla de 'Dune', 'The Greatest Showman' y la serie 'Euphoria'.



Por esta última, en 2020 se convirtió en la mujer más joven en llevarse el Premio Emmy a la actriz destacada en una serie dramática. Además de ser la segunda actriz negra en ganar en la categoría, siendo la primera Viola Davis.

(Puede leer: Esto es lo que dice la crítica sobre la esperada 'Spider-Man: No Way Home').

El espectacular vestido de telarañas

Y es que Zendaya nunca decepciona, en esta ocasión consiguió lucir un atuendo de alta costura de Valentino, el cual está personalizado con la temática de la gala, siendo el estampado de telarañas el elemento protagonista.

De acuerdo con el medio especializado en entretenimiento y moda 'Vogue', está cosido con telas brillantes, uno tacones y un antifaz bordado, ambos de color negro.



(Le puede interesar: 'Spider-Man: No Way Home': revelan los primeros 43 segundos de la película).



El peinado también llamó la atención, ya que siguió con la costumbre de utilizar sus características trenzas durante los eventos y premieres.

