Fotos: el avión-cafetería que sirve capuchino con oro y es furor en Miami

La experiencia temática y la variedad de opciones en su menú convierten a este lugar en una visita imprescindible en el sur de Florida. Entre sus ofertas se encuentra el Capuchino Tierra del Fuego, que se adorna con auténticas láminas de oro comestible de 24 quilates.



Sin recurrir a una estrategia de marketing tradicional, sino basándose en el poder del boca a boca y la viralidad en las redes sociales, esta pequeña cafetería, fundada por una aspirante a azafata latina en el barrio Brickell de Miami, ha logrado causar un gran impacto, atrayendo la atención de medios de comunicación e influyentes en busca de una experiencia gastronómica única en el sur de Florida.

Rosana Bentos, cuyo sueño de convertirse en azafata se vio frustrado debido a su estatura, decidió llevar su pasión por la aviación a un nuevo nivel al concebir la idea de una cafetería temática.



"Mientras buscaba asientos de avión, encontré este fuselaje en Florida, en un pequeño pueblo llamado Leesburg. Incluso vendí mi casa para adquirirlo", compartió recientemente en una entrevista con el canal 'Local 10' sobre su emprendimiento, Sky Coffee Buenos Aires.



Esta aeronave, que en el pasado formó parte de la flota de la aerolínea Delta, ha sido adaptada para recibir a los clientes en Southwest First Court, entre Southwest 15 Road y 13 Street.

Restaurante en época navideña. Foto: Instagram: @skycoffeebuenosaires

Desde el primer vistazo, su concepto resulta impactante, con un detector de metales en el camino hacia el avión y dos juegos de escaleras: uno que lleva a un pequeño pasillo en el interior del fuselaje y otro que permite tomar pedidos desde una ventana exterior sin necesidad de ingresar al avión.



Una vez dentro del Sky Coffee Buenos Aires, los visitantes pueden observar los controles de la cabina de mando y luego encontrarán dos filas de asientos distribuidas a lo largo de la cabina: cuatro asientos de primera clase a la izquierda y cuatro asientos de clase económica a la derecha, con una mesa en el centro.



Los asientos del avión han sido renovados y cuentan con una decoración única, aunque se mantienen los mismos asientos que se utilizaban en los vuelos comerciales. Los compartimentos superiores no han sufrido cambios significativos.

Es importante destacar que, según una reseña del sitio 'One Mile At Time', los clientes no pueden consumir alimentos ni bebidas dentro de la cabina, pero hay una zona al aire libre que dispone de mesas y sillas para este propósito.

¿Qué se encuentra en la oferta culinaria del Sky Coffee Buenos Aires?

Las bebidas ofrecidas son igual de atractivas que la propia aeronave, pero indiscutiblemente, el Capuchino Tierra del Fuego se destaca como uno de los platos fuertes.



Este capuchino incluye láminas de oro comestible de 24 quilates y una trufa de chocolate, rindiendo homenaje a la provincia natal de Carolina.



Otro favorito de los visitantes es el llamado Sweet Mammoth Rain, una bebida de café caliente endulzado con algodón de azúcar, así como el Casa Rosada, un capuchino de terciopelo rojo adornado con rosas comestibles y un macarrón de higo.

Su oferta gastronómica es amplia. Foto: Instagram: @skycoffeebuenosaires

En cuanto a la oferta gastronómica, las opciones son igualmente impresionantes. El menú ofrece cinco tipos diferentes de desayuno inspirados en las variedades que se sirven a bordo de vuelos de más de tres horas con destino a Canadá, el Caribe, Centroamérica, México y Sudamérica desde los Estados Unidos.



Además, presenta una amplia variedad de productos de panadería, incluyendo los tradicionales alfajores, empanadas, medialunas y ‘macarons’.

Tripulación de la cafetería. Foto: Instagram: @skycoffeebuenosaires

En su experiencia, el experto culinario Ben Schlappig, al comentar sobre Sky Coffee Buenos Aires para ‘One Mile At Time’, mencionó que las personas acuden al lugar principalmente por la temática aérea y la calidad del café, aunque señaló que la calidad de la comida no es el punto más sobresaliente.



Sin embargo, destacó la presentación de las bebidas y expresó su aprecio por la historia detrás del establecimiento. Concluyó afirmando que el lugar merece la pena ser visitado y le deseó a la dueña todo el éxito posible.

