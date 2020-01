¿Quién es el hermano 'mellizo' de Pipe Bueno?

Instagram: @miguelangelboficial

En 2019 también se graduó su hermana Laura como abogada de la Universidad del Rosario, para quien Miguel ángel es su mundo entero, tal como lo expresa frecuentemente en sus redes sociales.



Hace algunos meses y por motivo de su cumpleaños escribió: "Brillas con luz propia mi vida, que Dios te acompañe en cada paso que des, aún no puedo creer que ya no eres mi bebé, que te me creciste y que comienzas una etapa maravillosa en la que tendrás más que una hermana, una amiga con la cual puedes contar infinitamente".