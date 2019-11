Exactriz porno Mia Khalifa lanza calendario para el próximo año

Mia Khalifa, la libanesa de 26 años que se retiró de la pornografía meses después de volverse una estrella dentro de la industria, anunció la preventa de un calendario con fotografías de ella para el próximo año. El producto incluirá un autógrafo y una dedicatoria personal.

Mia Khalifa, a través de su Instagram, ha compartido en total cuatro fotos incluyendo una en la que anuncia el lanzamiento del calendario. El producto tiene un valor de 29,99 dólares (100 mil pesos colombianos) e incluye fotos inéditas "jamás publicadas".



Además, dice estar tan enamorada del resultado de la sesión de fotos, que comparte en sus publicaciones diciendo "en este punto, ya no quiero ni vender el calendario. Es que me encantan estas fotos", se lee en la última publicación que hizo sobre el calendario que ya está en preventa.



La empresaria libanesa fue fotografiada por Olya Helga, una fotógrafa especializada en moda. En el Instagram de Helga, también se pueden observar varias capturas de la sesión con Mia Khalifa y que aparecerían en el calendario.

Khalifa se retiró de la pornografía después de rodar 26 películas y convertirse en la personalidad más importante de la industria según el portal líder 'Pornhub'. La libanesa "sentía que estaba viviendo avergonzada", según contó en una entrevista al 'Washington Post'.



La exactriz de videos para adultos tiene estudios universitarios y, paralelamente a su carrera en la pornografía, trabajaba como asistente legal. "Todos me miraban y sabían quién era (...) quería que me dejaran de desnudar en sus mentes", confesó Khalifa al medio de la capital estadounidense.



Durante su carrera como actriz porno, fue el centro de varias polémicas. Tras aparecer en un video teniendo relaciones sexuales con un hiyab, el velo que usan la mayoría de musulmanas, recibió varias amenazas de muerte, incluso, del grupo terrorista Isis. En su momento, Khalifa respondió que era un acto satírico y que la gente debería entenderlo como tal.



También, fue blanco de críticas y generó diversas discusiones tras anunciar su relación sentimental con Robert Sandberg. Muchas personas cuestionaron a Sandberg por ser capaz de tener una relación amorosa con una mujer que fue actriz porno.



Después de anunciar su retiro, se desempeñó como presentadora de programas deportivos por su afición por el hockey. Hoy, figura como empresaria y se ha destacado por apoyar y promover iniciativas feministas.



Lo que es cierto, es que su popularidad no se ha visto afectada por su retiro de la pornografía. Hoy en día tiene una audiencia de 18 millones en Instagram y es una empresaria exitosa. Incluso, en 2016, después de una recolección de firmas, se realizó una petición a Donald Trump para que Khalifa fuese la embajadora de Estados Unidos en Arabia Saudí.

