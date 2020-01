Ella es Yudy Arias, la tía 'fitness' de Maluma

Instagram: @yudyarias

En diferentes medios de comunicación, Arias ha dicho que comenzó a practicar yoga cuando nació su primer hijo, Romeo, pues en ese momento empezó a tener síntomas de depresión postparto. "Empecé a sentirme muy rara y mi médico me dijo que estaba entrando a una depresión posparto. Nunca he sido de esas personas y la solución que me dio fue hacer yoga. Como ya lo hacía me metí de lleno a vivirlo", afirmó a la 'Revista Viernes'.