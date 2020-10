Así son las toallas higiénicas diseñadas para hombres

No es muy frecuente que se hable de las toallas sanitarias para hombres que, aunque no son productos nuevos en el mercado siguen siendo un tabú y tema de debate, en especial, en redes sociales.



De hecho, un comentario de un usuario de Twitter, Malvina de Olmo, desató polémica en esta red social al compartir su experiencia utilizando estos protectores que, de acuerdo con el hombre, "son muy cómodos y no se notan".



Junto al comentario el sujeto publicó dos imágenes de las toallas masculinas que utiliza y explicó que “se usan dentro de los calzones para evitar manchas de precum, semen o meados. Muchas marcas los están fabricando, son muy cómodos y no se notan”.



Dichas características fueron las que motivaron a este usuario para recomendar su uso, concluyendo que deseaba obtener más. "Quiero 10" destacó.



¿Que opinan de las toallas masculinas?

Quiero 10!! pic.twitter.com/N6QhsANc60 — Malvina del Olmo (@EyKikx) October 6, 2020



El impacto de la publicación ha sido tal que ya cuenta con más de 14 mil me gusta y más de 11 mil comentarios, entre los que se destacan comentarios a favor y en contra del uso de estas toallas, pues mientras unos lo consideran útil para otros este tipo de desechos afectan al medio ambiente y son innecesarios.



Asimismo, también hubo reacciones de personas que asociaron la utilización de estos productos con la homosexualidad y la falta de higiene, argumentando que el mal olor puede evitarse con una buena limpieza.



¿Para qué se utilizan?

Más allá de la polémica desatada en redes sociales las toallas sanitarias o protectores masculinos son productos absorbentes diseñados para hombres que sufren de incontinencia, es decir, que presentan una pérdida involuntaria de orina.



Un problema frecuente cuya intensidad, de acuerdo con la Mayo Clinic, puede abarcar goteos ocasionales, que la vejiga no se vacíe correctamente provocando la evacuación involuntaria o la pérdida de control total sobre este órgano.



Razón por la cual las marcas han diseñado un producto específico para cada necesidad, con diferentes tamaños y capacidad de absorción, de tal forma que las personas con este problema puedan obtener una solución según su grado de incontinencia.



Así pues, los protectores masculinos buscan brindar seguridad y comodidad a quienes sufren de esta afección, de modo que los fabrican no solo para contener la orina sino también los malos olores resultados de este desecho. Además, son elaborados con materiales que no irritan la piel y favorecen su adhesión a la ropa interior.



Finalmente, cabe destacar que no son un producto exclusivo para personas de la tercera edad, pues aunque la incontinencia se presenta con mayor frecuencia en este segmento de la población, también puede aparecer a cualquier edad como un signo de infecciones urinarias o estreñimiento.



