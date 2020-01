Así se ven hoy los protagonistas de exitosas películas del año 2000

Productora: Zide/Perry Productions - Instagram: @d.sawa

'Destino Final'



Y cómo no recordar 'Destino Final', la producción de terror de James Wong que ha tenido varias secuelas a lo largo de estos años. La primera se estrenó en el 2000 y tuvo como principal protagonista a Devon Sawa, un actor canadiense que comenzó a ser conocido en 1995 tras su participación en 'Casper'. Luego de su actuación en el filme de terror, la carrera de Sawa se vio perjudicada por problemas con las drogas y el alcohol. Sin embargo, continuó actuando y apareciendo en diferentes producciones, como en la serie 'Somewhere between'. Actualmente, tiene 41 años, está casado y tiene dos hijos.