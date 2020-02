Las espectaculares fotos del 'renacer' de Melina Ramírez en ‘Aló’

Hernán Puentes

“Mi relación se acabó mucho antes de que yo conociera a Juan Manuel Mendoza. Yo lo conocí en diciembre, él me coqueteaba en redes sociales. Una vez me dejó un comentario en una foto y yo ahí ni lo conocía, pero por supuesto no faltaron los seguidores que se armaron tremenda película por eso. Yo lo vi normal, no le puse malicia porque además tenemos muchos amigos en común de Cali, pero sí me llamó la atención que me hubiera escrito”.