Las tiernas imágenes de Máximo, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

“¡Ya somos padres! Nuestro hijo llegó a nuestras vidas a mostrarnos qué es el verdadero amor”, escribió Luisa Fernanda W en una publicación para presentar a Máximo, su hijo y del cantante Pipe Bueno, ante sus más de 14 millones de seguidores en Instagram.

“Gracias, Dios. Definitivamente estrenamos el corazón. Gracias a todas esas personas que, con su bonita energía, nos llenan de buenos deseos”, concluyó en la ‘influencer’ colombiana en su publicación, del pasado 28 de octubre.

La ‘youtuber’ también agradeció al padre de su hijo por el apoyo que le dio durante el parto y al médico que trajo al mundo a Máximo, Carlos Alberto Mejía.



El bebé nació el pasado miércoles 28 de octubre de 2020.

Ahora, varios días después del natalicio, la pareja ha compartido con sus fanáticos algunos apartados fílmicos en los que se puede apreciar bien al pequeño.



Algunos clips y una fotografía muestran a Máximo durmiendo tranquilamente. En otra imagen aparece el niño disfrazado de 'Baby Yoda', personaje de la serie de la plataforma de 'streaming' Disney + ‘The Mandalorian’, y también hay una foto en la que el infante mira directamente a la cámara.



El emotivo mensaje que acompañó las fotografías del bebé en las redes sociales de su madre fue: “¡Máximo! Nuestro hijo. El sentimiento que tengo en mi corazón es indescriptible. Es el amor más grande del universo”.



La ‘youtuber' también expresó su agradecimiento con Dios por darle la fortuna de ser madre. “Hijo, eres mi mayor orgullo y deseo que Dios ilumine tu camino y que ames a Dios sobre todas las cosas. Desde el primer momento que te sentí dentro de mí, mi vida tomó todo el sentido. ¡Te amo, Máximo!”, concluyó Luisa Fernanda W.

El sentimiento que tengo en mi corazón es indescriptible. Es el amor más grande del universo FACEBOOK

TWITTER

Pero Pipe Bueno no se quedó atrás con sus mensajes. El cantante de música popular describió sus primeros días de paternidad como días de amor y de aprendizaje.



“Descubres que el corazón tenía partes que aún no despertaban”, fueron sus palabras sobre una fotografía de Instagram en la que mostró sus manos entrelazadas con las de su hijo y su pareja.

También, publicó un video de Máximo durmiendo tan apaciblemente que sonríe en un fragmento del clip.



Por supuesto, no faltaron las palabras de amor para su retoño. “Me hiciste conocer el amor verdadero y hasta donde Dios me lo permita estaré ahí para ti, cuidando cada paso que das”, dijo el cantante de la nueva versión de ‘Mi viejo’, canción de Piero dedicada a los padres.



