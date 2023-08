Manuel Turizo ha encendido las redes sociales, pues salieron a luz unas imágenes en las que se le veía corriendo desnudo por las calles de Miami. Como era de esperarse, varias de sus fanáticas han elogiado su físico y lo han convertido en tendencia en internet.

Estas fotografías fueron publicadas en X, la red social de Elon Musk, y se ve al colombiano con unas gafas de sol y nada de ropa, sin embargo, las imágenes se ven borrosas en sus partes íntimas.



Varias personas en sus redes sociales, le han pedido al cantante de que por favor publique las imágenes sin censura. Pero estas fueron tomadas profesionalmente y no es posible modificarlas.



Algunos han comentado que esto posiblemente se deba a que Manuel está grabando su nuevo videoclip o que es una nueva estrategia de marketing. Incluso, algunas personas han asegurado que pueden ser falsas las imágenes.

Manuel Turizo corriendo sin ropa por las calles de Miami 🥵😍😎🔥 pic.twitter.com/x3VP0AaCdC — Pablo Chagra (@pablo_chagra) August 8, 2023

Hasta el momento, el cantante no ha hecho comentarios sobre su falta de ropa. Sin embargo, estas fotografías han emocionado a sus seguidores, pues creen que próximamente estrenará nueva música.



Vale la pena recordar que el colombiano hace unos meses lanzó su dúo con Shakira cantando 'Copa Vacía' , este fue tendencia y hasta este momento sigue encabezando las principales listas musicales a nivel global.



Su carrera no para de crecer y Billboard colocó su álbum 2000 entre los más destacados en el primer semestre del año.

