Vea la espectacular sesión de fotos de Luisa Fernanda W para DONJUAN

Felipe Bohórquez - DON JUAN

"Lo confronté muchas veces, pero hasta que él no vio que tuve éxito, no me apoyó", dice Luisa sobre la relación con su padre cuando apenas se adentraba en el mundo de la creación audiovisual.



La paisa dice que su madre siempre la apoyó, pero que su padre no quería que ella se adentrara en un mundo que él consideraba no servía para nada.