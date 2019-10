La vida de lujos y viajes de Jaider Villa, exprotagonista de novela

Instagram: @jaidervilla

El año pasado, en entrevista con la revista 'Vea', contó que se considera un hombre feliz y que ya no extraña a Colombia, pues sus últimos años en el país fueron difíciles. “Lastimosamente en nuestro país muchas cosas que no son normales se vuelven de esta manera, como el tener que estar cuidándolo todo para que no se roben nada. Aquí puedo ir de vacaciones varias semanas, regreso a mi casa y está intacta. No tengo el temor de llegar y encontrarme con que me robaron”, afirmó.