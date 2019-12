Diamantes y propiedades: los lujos de los hijos de Diomedes Díaz

@rafaelsantosdiaz y @elderdayanoficial en Instagram

Hace algunos años hubo una polémica sobre si en realidad era hijo de Diomedes Díaz o habían engañado al 'Cacique de la Junta' para aprovecharse de su herencia. A esas acusaciones, Elder Dayán respondió generando bastante revuelo en portales que hablan sobre el mundo del vallenato. “Dicen que porque salí simpático, entonces no soy hijo de Diomedes porque Diomedes era indio. Entonces ¿no me puedo parecer a mi mamá? ¿o es que mi papá me hizo solo?”, dijo según portales de vallenato. Sin embargo, fue uno de los 28 herederos del patrimonio de Díaz.