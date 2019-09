El ‘top’ de hermanos 'no conocidos' de los famosos

Instagram: @jaredleto

3. Jared y Shannon Leto.



Jared Leto (d), el famoso actor, director, vocalista, y además fundador de la banda '30 Seconds to Mars', tiene un hermano dos años mayor que él: se llama Shannon (i) y, al igual que Jared, ha incursionado en el mundo de la actuación y de la música. Ha aparecido en varias producciones como 'Highway' (2002) e 'Into the Wild' (2014), sin embargo, en los últimos años se ha dedicado a ser el baterista de la banda de rock que su hermano fundó.