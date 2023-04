Los invitados, los icónicos momentos al aire y, sobre todo, sus presentadores, hicieron de ‘Muy buenos días’ uno de los programas de entretenimiento colombianos más populares y duraderos de las últimas décadas.

Su primera emisión se dio en julio de 2002 y la última, en septiembre del 2018. Durante todo este tiempo, el equipo de conductores se renovó. Laura Acuña, Milena López, Jessica Cediel y Carolina Cruz fueron solo algunas de las presentadoras que pasaron por el set del matutino. Le mostramos cómo lucen ahora.

Laura Acuña

La abogada, modelo y presentadora de televisión santandereana es, quizás, uno de los personajes más recordados de ‘Muy buenos días’. Debutó en el 2005 y, por más de una década, estuvo acompañando a los televidentes en la emisión del programa de entretenimiento junto a grandes personalidades como Jota Mario Valencia, Jessica Cediel y Mabel Cartagena.



Cuando el matutino llegó a su fin, en septiembre del año 2018, Acuña agradeció, reconoció la labor de sus compañeros de set y se despidió entre lágrimas del que por mucho tiempo fue su trabajo. Aunque no pudo estar en la última emisión, debido a que su hija Helena presentaba complicaciones de salud, no dudó en pronunciarse en sus redes sociales.

Laura Acuña trabajó hasta el 2018 en 'Muy buenos días'. Foto: RCN / Instagram: @lauraacunaayala

“Yo a ‘Muy Buenos días' le debo todo: mi experiencia, tantas cosas bonitas, tantas historias, tantas anécdotas, tantas lloradas también; tantos buenos amigos que sí es muy duro. Gracias a 'Muy buenos Días' estoy donde estoy ahorita y eso lo tengo que reconocer”, comentó Acuña en ese momento.



Luego de su largo paso por ‘Muy buenos días’, Acuña siguió apareciendo en la pantalla chica de la mano de programas como ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’. En el 2022 se estrenó como actriz en la película ‘El último hombre sobre la tierra’ y actualmente conduce su propio segmento de entrevistas llamado ‘La sala de Laura Acuña’.

Milena López

Si de presentadoras de ‘Muy buenos días’ estamos hablando, no podemos dejar por fuera a Milena López. La también modelo manizaleña se unió al equipo de conductores del matutino en 2011, luego de encabezar la sección de ‘Estilo RCN’ por alrededor de cuatro años.



Una vez llegó al programa dirigido por Jota Mario Valencia, se quedó seis años. En este tiempo, López protagonizó icónicos momentos como, por ejemplo, su caída en vivo, que aún hoy en día sigue generando conmoción entre los televidentes.

(De interés: El periodista que ganó casi $12.000 millones por responder 25 preguntas).

La presentadora se encontraba sentada en el espaldar de un sillón cuando, de repente, se fue hacia atrás y cayó cerca de una mesa de centro que se encontraba en el set. Mientras que Jota Mario fue de inmediato a socorrerla, Laura Acuña, su entonces compañera, y Sara Uribe, quien había sido invitada, estallaron en carcajadas.

Milena López se ha mantenido alejada de la pantalla chica. Foto: RCN / Instagram: smilelopez

La caldense llegó a ‘Citynoticias’ en 2017 y tan solo un año después debutó en ‘Venga, le cuento’. Desde ese entonces, Milena se encuentra alejada de la pantalla chica. En una publicación reciente en su cuenta de Instagram reveló las razones.



“Muchas personas se preguntan por qué no volví a hacer televisión y hay dos razones para eso. La primera razón es muy sencilla, no me volvieron a llamar, simplemente no me volvió a salir nada. Mejor dicho, sí me salieron cosas, pero de los cuatro a los que me llamaron, me presenté a dos y no salieron”, dijo el pasado mes de febrero.

Jessica Cediel

La actriz, modelo y presentadora de televisión bogotana arribó a ‘Muy buenos días’ en el año 2007, antes de eso fungía como conductora de ‘Bravissimo’. Su llegada al matutino fue mucho más tranquila que su salida, la cual se vio envuelta en una ola de rumores, críticas y polémicas.



Por años, se especuló que entre Laura Acuña y Jessica Cediel existía una rivalidad. Aunque esto nunca pudo ser confirmado, en una entrevista para el programa ‘Se dice de mí’, la bogotana dejó en claro que no tuvo una amistad con sus compañeros de esa época, solamente una relación laboral que le dejó algunas experiencias buenas y otras no tanto.



Estuvo alrededor de cuatro años en ‘Muy buenos días’ hasta que un día, sin más, renunció. En diálogo con el programa citado anteriormente, la periodista contó cómo tomó la decisión.

Se especuló que la salida de Cediel había estado impulsada por su rivalidad con Laura Acuña. Foto: RCN / Instagram: @jessicacedielnet

“Un día me levanté y mi corazón me dijo ‘no más, no más; Jessi cambia, cambia, cambia’. Y eso fue lo que hice. Le hablé a Jota y me respondió: ‘No, no puedo, me tengo que ir’. Yo le dije: ‘No Jota, son 5 minutos’. Me volvió a contestar: ‘No, no puedo, mañana, mañana. Entonces, le dije: ‘No, es que mañana no vengo, renuncio, me voy’”.



El nombre de Cediel volvió a resonar en los medios después, luego de que el cirujano Martín Horacio Carrillo le inyectó biopolímeros en los glúteos, en vez de ácido hialurónico, lo que generó así graves afectaciones en su salud.

Carolina Cruz



Mucho antes de convertirse en una de las más famosas presentadoras de ‘Día a Día’, Carolina Cruz incursionó en el mundo del espectáculo de la mano del Concurso Nacional de Belleza, en el que fue coronada como virreina.



La vallecaucana no logró llevarse el título de Señorita Colombia, pero esto no le impidió abrirse paso en la esfera del entretenimiento. A inicios de la década de los 2000, estrechó lazos con RCN al fungir como conductora del show ‘Comandos’, junto a Iván Lalinde. Poco después, ingresó al elenco de ‘Muy buenos días’, al lado de Jota Mario Valencia y Yaneth Waldman.

Actualmente, Carolina Cruz es presentadora de 'Día a Día'. Foto: RCN / Instagram: @carolinacruzosorio

La también modelo y empresaria colombiana estuvo alrededor de cuatro años haciendo parte del equipo de conductores del matutino, hasta el 2006.



En los años siguientes estuvo presentando programas como ‘Planeta Gente’, de NTN24, ‘Justo a tiempo’ y ‘Cita a ciegas’, de RCN Televisión. En el 2018, luego de destacar en la conducción de Miss Universo y ‘Colombia’s Next Top Model’, se unió a la familia de ‘Día a Día’, con la que trabaja actualmente.

Adriana Betancur

Adriana Betancur adquirió gran reconocimiento por ser una de las presentadoras del matutino ‘Muy buenos días’, junto al fallecido Jota Mario Valencia. Sin embargo, no se le volvió a ver en la pantalla chica, debido a un padecimiento clínico.



Recientemente, la modelo paisa apareció en el programa ‘Día a Día’ del ‘Canal Caracol’ para hablar de la insuficiencia renal, una enfermedad contra la que ha tenido que batallar en los últimos años. Según contó, recibió un trasplante en el 2014, pero actualmente se encuentra en lista de espera, puesto que el primero fue rechazado por su cuerpo.

Adriana Betancur es una presentadora de televisión y modelo colombiana. Foto: RCN / Instagram: @adri_betancur03

Aunque el proceso que le espera es arduo, la presentadora se muestra optimista. En el Día Internacional de la Donación de Órganos, hizo un llamado a la audiencia para reconocer la importancia de este tipo de procedimientos, que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Mabel Cartagena

Con talento, carisma y una personalidad arrolladora, Mabel Cartagena se abrió un lugar en el corazón de los televidentes que sintonizaban ‘Muy buenos días’ en el año 2006. La presentadora nacida en Bucaramanga, pero criada en Barranquilla, hizo parte del equipo junto a Laura Acuña y Jota Mario Valencia.



Aunque ha pasado más de una década desde que renunció al matutino, sus seguidores aún la siguen cuestionando por detalles. A través de sus historias de Instagram, ella decidió referirse hace unos años atrás a su salida.

Mabel Cartagena pasó también por 'El Lavadero'. Foto: RCN / Instagram: @flakycartagena

“Gordi, salí corriendo como una loca diciendo: ‘Ya no quiero trabajar más aquí’. Me quité el micrófono y salí. Menos mal en ese entonces las redes sociales ni existían porque estaría yo en primera plana en todos lados, qué oso”, contó en su momento Cartagena.



Luego de su paso por el matutino de ‘RCN’, estuvo en otros programas como ‘Como en casa’, ‘El Lavadero’, ‘También caerás’, ‘Voz Populi’ y ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. Además de ser creadora de contenido digital, la bumanguesa posee una empresa de zapatos que lleva su nombre.

