Las revelaciones de Jessica Cediel sobre su nueva etapa en el amor

Revista Aló

"¿Mi salud? Es la batalla más dura que me ha tocado luchar y lo estoy logrando, porque todavía no puedo decir que salí adelante. Por eso me recogí, porque estoy enfocada en mí, en mi proceso físico, emocional, espiritual y cuidándome, porque a veces a la gente se le olvida que uno es un ser humano común y corriente. No quiero revelar mi enfermedad aún".