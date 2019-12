La hija menor de Maradona que debutó como modelo

Instagram: @janamaradona

La cuarta hija de Maradona, nació tras una relación ocasional del 10 con Valeria Sabalain, a quien conoció en 1995 en el boliche La Diosa, donde trabajaba la mujer.



"Un día me invitó a ir a lo de Coppola. Tomamos algo y pasó lo que pasó. Estuvimos juntos tres meses. Me llamaba y yo iba a verlo a las casas de sus amigos. Quedé embarazada y cuando se lo dije a alguien de su entorno, Diego no me llamó más. Tuve a Jana y a los ocho meses empecé el juicio por paternidad", contó alguna vez Valeria, hoy esposa de Guillermo Filmus, el hermano del político Daniel Filmus.