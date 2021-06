El antes y después de Endry Cardeño, 'Laisa' en 'Los Reyes'

Endry Cardeño es, tal vez, la representante más conocida de la comunidad trans del entretenimiento en Colombia. Este reconocimiento se lo debe a su larga carrera actoral.

La famosa actriz ha cosechado muchos éxitos durante los 15 años que ha estado en las pantallas de la televisión del país. Entre ellos, el Premio TVyNovelas por su papel antagónico en ‘Fugitivos’ (2014).



Aunque su rol más recordado es el de ‘Laisa’ en ‘Los Reyes’, telenovela del ‘Canal RCN’ que estuvo al aire en 2005 y ha sido retransmitida varias veces, la cucuteña ha actuado en diversas producciones.



Sus trabajos más destacados han sido ‘Chepe Fortuna’ (2010), ‘Casa de reinas’ (2012) y ‘La esquina del diablo’ (2015), por mencionar algunos.



Además, hizo parte de dos películas: ‘Muertos de susto’ (2007) y ‘Cheila, una casa pa’ maita’.

A la par de su carrera en el medio televisivo, Endry ha defendido los derechos de la comunidad LGBTQ+ y su historia, seguramente, ha inspirado a muchas personas.



En sus redes sociales se ha dejado ver de joven y con un ‘look’ distinto al actual. Es el caso de esta foto de 1997, en la que aparece con el cabello corto. En ese entonces tenía 20 años y apenas había iniciado su transformación.

Así mismo, en una oportunidad la actriz publicó en su Instagram una foto de cuando era menor de edad y aprovechó para dedicarle un mensaje a ese niño: “Hoy por esas cosas del destino me encontré con este niño: inquieto , precoz, inteligente y con gran imaginación, que lo único que no tuvo fue un papá, pero a cambio tuvo la mejor mamá del mundo, a la que le daría grandes dolores de cabeza”.



Añadió que el verdadero objetivo de su vida era ser feliz y que al mirarlo entendió “que somos exactamente iguales, solo que ahora soy una persona grande que siempre hará lo posible por no defraudar a este hermoso e ingenuo niño”.

En la actualidad, Endry brilla por su carisma como parte del elenco de la competencia de cocina ‘MasterChef Celebrity’, en su versión colombiana.



Dicho programa cuenta también con la participación de otros famosos como Gregorio Pernía, Marbelle, Ana María Estupiñán, Carla Giraldo y Ernesto Calzadilla.

