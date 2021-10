La 'aterradora' casa donde ocurrió caso que inspiró película 'El exorcista'

Una pareja compró la casa de sus sueños al darse cuenta de que, por el precio, era toda una ganga.



Sin embargo, al investigar, se enteraron de que la propiedad fue la ‘inspiración’ de la que sería una de las películas más aterradoras de la historia: ‘El Exorcista’.



Una casa maravillosa, pero con un secreto escalofriante

Ben Rocky-Harris y Daniel Witt compraron la vivienda a un precio de 50 mil dólares, algo más de 190 millones de pesos. Un ‘oferton’, si se considera que es una casa de dos pisos, tres habitaciones y patio trasero. Desde una perspectiva inmobiliario era, en definitiva, algo que no podía dejarse escapar.



La casa fue adquirida en agosto de este año y no fue hasta que se trasladaron al lugar ubicado en Maryland, Estados Unidos, que se dieron cuenta del ‘demoníaco antecedente’ de su nuevo hogar.



Según versiones brindadas al el periodista Bill Brinkley, en una nota realizada en agosto de 1949 para el ‘Washington Post’, un niño, de 14 años, fue víctima de un presunto caso de posesión que incluso fue acogido por la Iglesia Católica.



En un primer momento, el joven fue trasladado a dos hospitales locales para determinar el origen de los dolores y sus afectaciones. Los centros médicos, que eran de corte jesuita, determinaron que el adolescente no tenía síntomas que se pudieran explicar a nivel científico y que ‘había algo más allá’.



Brinkley, en ese entonces, siguió la historia muy de cerca y estuvo al tanto de lo que ocurría con el pequeño ‘poseído’ para consignarlo y difundirlo en los medios locales.



Los sacerdotes decidieron visitar la casa del menor para iniciar el proceso de ‘exorcismo’.



Ellos fueron justo a esa propiedad que, 71 años después, adquirieron los esposos.

Esta propiedad fue testigo de uno de los casos de exorcismo más icónicos de la historia. Ocurrió en 1949. Foto: Captura de pantalla - inmobilaria Zillow

Lo que ocurrió dentro de la nueva casa familiar

Los curas que visitaron el hogar en aquel entonces expresaron que fueron testigos de manifestaciones poco comunes: muebles que se movían solos, objetos cayendo y al niño gritando obscenidades en latín, un idioma que, según relatan los medios de la época, no había estudiado.



El sacerdote principal logró realizar un exorcismo y las manifestaciones sobrenaturales dejaron de ocurrir. El niño ‘se curó’ y el caso fue cerrado.



Tiempo después, William Petter Blatty se basó en la historia de aquel niño poseído para crear la novela y el guión de la película.



Ambas obras fueron tituladas con el nombre de ‘El Exorcista’.



Trailer de la película 'El Exorcista' Foto: Warner Bros. Pictures.

La ‘nueva vida’ en la casa del relato de posesión

Tras comprender ‘lo que esconde’ su nuevo hogar, la pareja lo ha tomado con ironía y más como un asunto curioso que como algo que los espante.



Ellos planean quedarse en la propiedad, pues no quieren darle relevancia al pasado que tiene la vivienda.

Max Von Sydow encarnó al padre Merrin en la película. Foto: AFP

“Creo que conseguiré un disfraz de sacerdote católico de Halloween este año y conseguiré un altavoz amplificado y la banda sonora de ‘El exorcista’ sonando en un bucle en nuestro porche delantero para los que quieran pedir dulces", expresó Rocky-Harris al períodico ‘The Sun’.



“No tenía idea de que eso estuviera basado en una historia real", agregó al recordar la película.



En teoría, ellos están en una de las terroríficas ‘locaciones principales’.



Por lo pronto, la pareja ya está pensando en planes para este Halloween, todo con el fin de fantasear con el pasado de su casa, al cual, según han dicho desde el descubrimiento de lo ocurrido muchos años atrás, no hay que darle importancia.



‘El Exorcista’, estrenada en 1972, pasó a ser una de las películas más aterradoras de la historia. Algunas escenas tuvieron que ser censuradas o sacadas de la versión final por el grado de terror que causaba en los espectadores y por que era considerada por ciertos sectores de la sociedad como blasfema.



El film fue protagonizado por Linda Blair (la niña poseída), Ellen Burstyn (la mamá de la niña), Max von Sydow (el sacerdote principal) y Jason Miller (el padre Karras, asistente).

Linda Blair encarnó a la protagonista de la película, quien, a su vez, se inspiró en un pequeño de 14 años que sufrió una posesión en esa casa. Foto: Warner Bros. - Twitter: @RealLindaBlair

