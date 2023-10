A pocas semanas de dar a luz, Bruna Biancardi, actual pareja de Neymar Jr., habló de la infidelidad del futbolista. "Soy consciente de lo que pasó, y nuevamente estoy decepcionada. Sin embargo, en la recta final de mi embarazo, mi atención y preocupación están direccionados exclusivamente a mi hija", dijo en su momento la influencer.



Aunque el jugador de Al-Hilal, de Arabia Saudita pidió disculpas públicas a su pareja por lo ocurrido, salieron a la luz los videos y la identidad de la mujer con la que Neymar habría sido infiel.



(Además: 'Estoy decepcionada': novia de Neymar habla sobre la nueva infidelidad del futbolista).

Los detalles fueron dados a conocer por el programa español 'Amor y Fuego', quienes, inicialmente, dijeron que eran los únicos que habían pagado por el material exclusivo de Neymar en una discoteca y quienes habían descubierto la identidad de la joven.



(Siga leyendo: Polémico castigo: papá rapó a su hija como castigo por burlarse de compañera con cáncer).

Según el programa, se trata de la española Carola Gil, quien trabajó como mesera en una famosa discoteca de Barcelona y allí habría conocido al futbolista, situación que no pudieron evitar relacionar con Clara Chía y Piqué, pues, según se mencionó, estas dos mujeres trabajaban en el mismo lugar.



Pero esta no sería la única conexión de la joven con la farándula, pues Carola Gil sería "la mejor amiga de Tini", la famosa cantante argentina, ya que en sus redes se ven varias fotografías juntas.



(Además: 'Ya no te inyectes más': las redes critican a Alejandra Guzmán por su aspecto facial).

El programa español aseguró que Neymar ha tenido más aventuras en el pasado, pero que su relación con Carola parece ir más en serio: "Llevan muchos meses viéndose, Carola ha viajado a Paris varias veces para estar con él, estuvo en su cumpleaños", reafirmaron.

¿Qué dijo Neymar Jr. de su infidelidad?

A través de una publicación en Instagram, subida el 21 de junio de este año, el futbolista le pidió disculpas públicamente a su pareja por haberla traicionado.



“Bru, hago esto por ti y por tu familia. Justificar lo injustificable no hace falta, pero te necesito en mi vida. Vi lo mucho que estabas expuesta, lo que sufriste con todo esto, y lo mucho que quieres estar a mi lado, y yo también quiero estar a tu lado.”, escribió el brasileño en la descripción de una foto al lado de Bruna.

Más noticias:

‘Quiero ver a mi hermana por última vez’: a sus 94 años cruzó EE. UU. para despedirse

(Video) Perro esperó a su dueño dos días afuera del hospital: 'El verdadero amigo fiel'

Por 'fatal error' en su preparación, la ‘Pupuchurra’ le dijo adiós a MasterChef