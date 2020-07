Falso cirujano arruinó rostro de modelo tras inyectarle relleno facial

savingfaceiniciative.com. Carol Bryan

En una conversación con el medio ‘The Independent’, Bryan explicó que fue tan grave lo que ocurrió que decidió esconder su rostro, no solo de su familia y amigos, sino también de ella misma, pues “evitaba mirarme al espejo”.



“No salí de mi casa. Simplemente me encerré en mi habitación. No estaba segura de poder sobrevivir, llegué a considerar el suicidio”, mencionó.



Pero Sofía, la hija de Carol, no perdió la esperanza y la ayudó a salir de aquella terrible situación. En 2013 envió a diferentes hospitales del país norteamericano algunas fotos de su madre junto con su historia con el fin de hallar alguna solución promisoria.