El presente de ‘Los enanitos verdes’ y otras bandas de rock en español

La banda de rock argentina Los Enanitos Verdes ha sabido posicionarse en los listados musicales. Es considerada una de las bandas más influyentes y exitosas del género.



Sus integrantes y creadores son Horacio Cantero, más conocido como 'Marciano Cantero', Felipe Staiti y Daniel Piccolo, quien ya no pertenece a la banda. No han tenido conciertos ni presentaciones aproximadamente desde el año 2018, cuando realizaron el 'Huevos Revueltos Tour' junto a la agrupación Hombres G, arrasando con su boletería por toda América Latina y Estados Unidos.



Actualmente no han estado muy activos en el panorama musical.