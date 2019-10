Así se ve hoy como adulta la ‘niña más linda del mundo’

Instagram: @thylaneblondeau

El pasado mes de abril cumplió 18 años y lo celebró con un viaje a las Bahamas, del cual publicó fotografías en sus redes sociales. En los 'post' de su Instagram, la joven agradeció a sus amigos y a todas aquellas personas que le han ayudado en su carrera como modelo y actriz.



"Gracias a todas las personas con las que trabajé que siempre me trataron como una pequeña princesa y confiaron en mí. Y quiero agradecer a mi increíble familia y amigos que sé que siempre me respaldarán, pase lo que pase, gracias a mi madre por esta increíble vida en la que ella me trató. Quiero agradecer también a mi pequeño hermano, mi padrastro, y a mi novio que me hace feliz todos los días", dijo.