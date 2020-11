Impactante antes y después de adicta a la heroína en rehabilitación

Demi Nicole Dunlop es una mujer, de 27 años de origen escocés, que, después de cuatro meses de empezar un proceso de rehabilitación, contó en su cuenta de Facebook su terrible experiencia con la adicción a las drogas. Estuvo consumiendo cocaína y heroína durante dos años.

“Hoy es el día 8 de mi ingreso al hospital. Me siento fatal y enferma: con fatiga severa, sudores fríos, dolor al tacto y molestias (...) ¡Extraño mi casa!”, fueron las primeras palabras de la publicación en la que retrató cómo se sentía dando sus primeros pasos para la recuperación.



Cuando cumplió cuatro meses sin consumir sustancias psicoactivas escribió emocionada: “He estado completamente limpia de cocaína y heroína durante 4 meses. ¡Completamente limpia! Después de ser adicta durante 2 años, todos los días”.

También narró que, durante su proceso de recuperación en casa, hubo una reducción de la dosis de mililitros de metadona (utilizada como terapia de mantenimiento) de 2 a 5 por día, lo cual describió como “un gran avance”.



Confesó no haberse sentido tan orgullosa hacía mucho tiempo. “Me tomó mucho tiempo sentirme digna. Lo hice bien y me siento orgullosa de lo lejos que he llegado”, dijo agradeciendo los comentarios de apoyo de sus seguidores de Facebook.

La mujer, que tiene un hijo de 7 años (el pequeño vive con su abuela), contó que, durante la rehabilitación, tuvo una hija llamada Harlynn. La niña, quien tiene seis semanas de nacida, comenzó a sufrir abstinencia debido a la adicción de la madre durante parte del embarazo: “¡Me devora todos los días pensar que permití y causé que esto le pasara a esa preciosa niña!”.



La bebé, según las publicaciones, está al cuidado de un orfanato. Demi Nicole dice que, con el recuento de su proceso, quiere hacerle saber a su pequeña que está luchando contra sus adicciones, aunque sabe que, por ahora, no está en condiciones de cuidar a sus dos hijos: “Puedo estar limpia, pero estoy lejos de estar sana. Mi hija está bien donde se encuentra”.

Según contó, tenía miedo de hacer pública su historia, pero su motivación principal para contarla fue ayudar a quienes estén pasando por una situación similar.



“Si estás leyendo esto, estás en medio de una adicción y sientes que nunca saldrás de ese ciclo diario de dependencia oscura, aterradora, negra y horrible, ¡tú puedes vencerla!”.

“Si esto puede ayudar a alguien más y darles el impulso y la tranquilidad de que las cosas pueden cambiar, ¡me encantaría!”, concluyó. Además, pidió a quienes vieran el ‘post’ que lo compartieran en sus redes sociales para dar a conocer su testimonio a quienes puedan necesitarlo.

