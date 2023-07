Sebastián Moreno es un influencer que ha alcanzado cierto reconocimiento en las redes sociales gracias a su lente fotográfico y su habilidad para capturar las poses y el estilo de cualquier transeúnte en la calle.



El artista, que muestra su trabajo mayormente en TikTok e Instagram, escoge sus modelos al azar en vía pública, lo que le ha permitido retratar hasta celebridades.

Recientemente, Moreno sorprendió a sus más de ocho millones de seguidores en la red asiática, al compartir un video en el que anunciaba que se sometería a una cirugía delicada.



De acuerdo con el clip, el creador de contenido se sometió a 'Sleeve o Manga Gástrica', un método quirúrgico recomendado en los tratamientos de perdida de peso que reduce el tamaño del estómago en un 80 %.



Sebastián Moreno se operó en Medellín el pasado 14 de julio, en el centro especializado del médico cirujano, Andrés Felipe Pacheco. De hecho, días antes de entrar al quirófano, este mencionó el porqué de su elección a través de las redes sociales del instituto.



Según el médico, el fotógrafo tenía obesidad grado uno, y dificultades para perder peso, lo que estaba ocasionando problemas en su salud.



"Ustedes han visto en historias todo lo que me ha venido pasando, lo que fue la parálisis facial por haber comido tanta cosa, tanta grasita, entonces ha sido una mezcla de varias cosas que ha sufrido mi cuerpo, por eso tomé la decisión".

Tras una semana de su intervención, el bogotano apareció nuevamente en las redes sociales, donde reveló que bajó 12 kilos gracias a la cirugía, además de confirmar que todo salió bien y que se encuentra satisfecho con los resultados.



“Estoy muy feliz, era un cambio necesario. He venido sufriendo a lo largo de los años desórdenes en mi alimentación. Hubo un punto en mi vida en que me dije: 'si no paro ya, no paro nunca', me estaba comiendo dos hamburguesas. Fácilmente, podía comerme una bandeja paisa y la mitad de la de mi esposa”, expresó el influencer en la publicación.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

