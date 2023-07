El novio de Martina la Peligrosa, Daniel Caballero, le pidió matrimonio hace cuatro meses en una hermosa propuesta mientras viajaban en plan romántico por Europa, en respuesta a la trascendental pregunta, la cantante le dio un rotundo sí.



Desde ese momento comenzaron a planear todos los preparativos para la boda, una total carrera vertiginosa para cumplir a pie de la letra lo estipulado en la agenda para que el día del matrimonio salga perfecto, como han compartido en sus redes sociales.

Allí también ha habido espacio para la diversión, los chistes y las risas, un comportamiento común entre la pareja, pues en un video incluso bromearon sobre el costo que tendría la celebración de la boda, a lo que dijeron en medio de risas “Dios proveerá”.



A partir de unas fotografías compartidas por Martina la Peligrosa, la cantante dio a entender que la boda se adelantó, pues oficialmente se tenía preparada para el mes de septiembre, pero en las fotos publicadas el pasado fin de semana la cantante lució el velo de novia acompañado de un ceñido y hermoso vestido blanco.



En las mismas fotografías, Daniel Caballero también lució apuesto con una corbata y chaqueta de cuero, dándole un estilo más roquero a su atuendo de novio.

En las fotografías, que están en la cuenta de Instagram de Martina la Peligrosa, se observa a la pareja en diferentes locaciones de Bogotá, como en supermercados, en medio de la calle, cerca a una estación de TransMilenio y en una tienda de barrio.



Las fotografías tienen más de 50 mil me gustas y más de 400 comentarios. La artista acompañó la publicación de la bella sesión de fotos que les hizo el fotógrafo Kevin Schmalbach con el mensaje: “Estamos disfrutando la vida juntos”, que no deja claro si la boda ya tuvo lugar o si las fotos corresponden a una unión legal, previa a una celebración más grande.



Estos fue algunos de los comentarios que destacan lo felices que se ven ahora que al parecer han contraído matrimonio.



“Esto es demasiado, se me llena el corazón de verte tan feliz”, “Se ven bien, muy bien”, “Dios bendiga su hogar su hogar, que sean muy felices”, entre cientos de comentarios que destacan el amor y cariño que demuestran.

@mrperlatinoamerica En los hermosos paisajes europeos, el novio de la cantante colombiana, más conocida como Martina la Peligrosa, le propuso matrimonio ⚭ y la cantante respondió: "Si. Yo quiero amarte toda la vida 😘 💍 ♥" ♬ Amor - Mia Mont & Ed The Producer

