El reconocido creador de contenido ‘La Liendra’ ha estado en tendencia en varias ocasiones este año, una de ellas por conocer a su mayor ídolo del fútbol, Cristiano Ronaldo.



Mauricio Gómez (nombre real del famoso) no solo siente afinidad por el fútbol, sino también, hace unos años, dio a entender que le gustaba la música, por ende lanzó el 29 de agosto de 2020 su primer sencillo como artista.

El influencer tiene muchos proyectos llamativos para este año. Foto: Instagram @la_liendraa

Esta canción pertenece al género urbano, pues por medio del rap y el hip hop ‘La Liendra’ demuestra todo lo que tuvo que vivir antes de convertirse en lo que es hoy en día.



Este personaje colombiano ha dejado ver que es muy versátil, por esta razón, está planeando lanzar en este año su segunda canción, así lo confirmó hace unas semanas a través de sus redes sociales, en las que también agregó que en esa segunda entrega estará acompañada por un artista que admira de gran manera; sin embargo, no reveló cuál es el intérprete con el que hará este nuevo sencillo.



Actualmente, el también ‘streamer’ compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram, acompañado de nada más, ni nada menos, que de Arcángel, uno de los artistas más reconocidos del género urbano. En estas imágenes se les ve acompañados por personas que hacen parte de su equipo de trabajo, dejando a suponer que estaban en una reunión.

De momento, ninguno de los famosos ha hablado del tema, ya que tanto como el influencer cómo el cantante de Puerto Rico no han dado detalles de lo que sucedió en este pequeño encuentro.



En consecuencia de estas fotografías, en las redes no se ha parado de comentar este curioso y raro encuentro, puesto que estas dos personas no tienen ninguna relación. Pero por las declaraciones de ‘La Liendra’ ya mencionadas, puede que sea el artista con el que cante su segundo sencillo.

El cantante se presentó hace pocos días en Medellín. Foto: TikTok: @laesquinadejulian

Los seguidores y los detractores de este influenciador siguen hablando del tema hasta el día de hoy, ya que algunas personas no creen que el colombiano llegue a colaborar con uno de los mejores reggaetoneros de todos los tiempos.

