Una pareja se tomó una foto sin sospechar que un rayo les pudo caer encima

Este 9 de agosto, Sophie Pass, una ciudadana de Escocia, de 33 años, compartió mediante su perfil en Facebook una experiencia que, literalmente, le puso los pelos de punta.



Ella estaba de vacaciones en compañía de su pareja, Richard, disfrutando de los paisajes del norte de Escocia .



Sophie aseguró que el clima “estaba en las condiciones perfectas”, el día era soleado, con nubes luminosas y las aguas estaban en calma.



“Después de nadar, decidimos dar un paseo por el lago para terminar el día. Lugar perfecto para una selfie con vistas tan increíbles”, dijo.



Aseguró que no tenían idea del peligro que corrían: un rayo.

Selfie que se tomó la pareja momentos antes de darse cuenta que un rayo podría caerles encima. Foto: Facebook Sophie Pass

Y eso que, a pesar de haberse tomado la foto, no vieron bien ‘el peligro’ por el brillo de la pantalla del teléfono y la distancia.



“Aproximadamente un minuto después de esta foto, Richard notó que mi cabello estaba completamente erizado. No pude sentir nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que su cabello también estaba erizado”, afirmó.



Ella también compartió la selfie que se tomó con su pareja, en la cual ambos tienen los pelos de punta ante el efecto estático del rayo que estuvo a punto de alcanzarlos.



“Sin embargo, el instinto y nuestra física a nivel de escuela secundaria nos hicieron sospechar que esto, probablemente, no era algo bueno y estábamos en una situación un poco peligrosa. Así que rápidamente regresamos a nuestro auto”, escribió.



Dijo que también dieron a conocer la situación a las demás personas que estaban en la playa. Ellos, a pesar de tener la capucha sobre la cabeza (y por eso no tenían el cabello erizado), también decidieron regresar a sus autos para ponerse a salvo.



En la foto, Sophie Pass nada durante sus vacaciones al norte de Escocia. Foto: Facebook Sophie Pass

“Fue solo cuando estábamos en el auto que miramos la selfie y notamos que ya estaba sucediendo en ese momento. Después de buscar en Google, tenemos una muy buena idea de lo afortunados que somos los dos de estar todavía aquí, a salvo”, comentó.



Ella recordó que, mientras todos estaban a salvo, hubo una fuerte lluvia, aunque sin truenos ni relámpagos.



Pass dejó claro que contaba su experiencia con el propósito de informar y crear conciencia sobre lo peligrosos que pueden llegar a ser los rayos. Dijo que ella misma y su pareja, a pesar de tener experiencia en montañismo y ser concientes del clima, desconocían ese tipo de señales y la importancia de actuar de manera rápida.



Ella misma indicó que cuando el cabello se eriza así mientras se está al aire libre, puede ser señal de que “un rayo está a punto de golpearte. Tiene segundos, como máximo uno o dos minutos para estar lo más seguro posible [...] Busca un refugio cercano o agáchate sobre las puntas de los pies con los talones tocándose, minimizando el contacto con el suelo”.



En su mensaje, Sophie terminó diciendo: “La naturaleza es hermosa y todos debemos cuidar de ella, pero Dios mío, ¡ella también puede dar tanto miedo como el infierno!” .



Según ‘Edinburgh Live’, “a medida que el clima cambie en las próximas semanas a raíz del cambio de estaciones, habrá espacio para que se avecinen más tormentas eléctricas” en Escocia.

