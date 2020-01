El mensaje de Hassam tras ser sometido a trasplante de médula

Tras ser diagnosticado con Mieloma Múltiple (células plasmáticas cancerosas que debilitan los huesos), el humorista Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como ‘Hassam’, ha enfrentado una valiente batalla contra el cáncer.

Luego de ser sometido el pasado lunes 20 de enero a un procedimiento de trasplante de médula ósea, el comediante a través de sus redes sociales publicó una foto donde afirmó que aunque ha estado agotado y con náuseas, su recuperación va bien.



"La respuesta al trasplante va muy bien, he estado muy agotado y con algo de náuseas pero en general son reacciones normales al cambio de células. No me exijan que me vea guapo, ahora debo preocuparme por mantenerme animado", escribió.

"Te mandamos toda la fuerza y el ánimo", "ánimo campeón" y "mi hermano, guerrero de Dios. Con toda papá, lo admiro mucho, compa", son algunas de las frases de aliento que se leen en la publicación



En otro mensaje, este sábado, aseguró que espera pronto entender el propósito tras este momento difícil que está atravesando. "Ahora entiendo que gasté mucho tiempo, siendo tóxico hasta conmigo mismo...¡Si ustedes pudieran comprender lo valioso de despertar cada día, sanos! Respirar, comer, sonreír, amar. Cada prueba tiene un propósito, pronto sabré cuál es el de esta, pero prometo vivir con más amor", concluyó.

