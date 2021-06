No, Messi no 'apoyó' a Colombia mostrando una bandera al revés

Las redes sociales y la abundancia de aplicaciones o programas de edición hacen que cada vez sea más fácil toparse con montajes que simulan ser ciertos.

Eso, añadido a la coyuntura del paro nacional, en la que múltiples celebridades mandaron mensajes al pueblo colombiano, ocasionó que usuarios de internet compartieran una foto de Lionel Messi sosteniendo una bandera del país al revés.

Este gesto ha sido interpretado por muchos como una muestra de apoyo a las marchas e, incluso, miles de internautas cambiaron su foto de perfil y pusieron el símbolo nacional al revés. Tal como, según algunos, hizo el astro argentino.



Sin embargo, para tristeza de los hinchas del fútbol, la fotografía resultó falsa.



De hecho, al encontrarla en Facebook es posible que salga el aviso: “Foto alterada. Verificadores de datos independientes indicaron que esta información podría engañar a las personas”. Un indicio más que diciente sobre la naturaleza ‘fake’ de la imagen.

En realidad, la fotografía del capitán del F. C. Barcelona sí fue publicada por él, pero en un contexto muy diferente.



Originalmente fue compartida el pasado 18 de mayo como parte de una colaboración con Adidas para la campaña #RunForTheOceans, la cual tiene como objetivo luchar contra el desecho de residuos plásticos en el mar.

Y, aunque para muchos pueda parecer ‘obvia’ la falsedad, la agencia ‘AFP’ tuvo que hacer un contenido de verificación de la imagen para constatar que, en efecto, no es más que un burdo montaje.



No es la primera vez que el jugador argentino es víctima de esta clase de bromas.



En 2019 también rondó una imagen en la cual aparecía sosteniendo un cartel con el mensaje “yo no marcho, yo trabajo”, en desaprobación al paro del 21 de noviembre.



Aunque parezca mentira, varias personas ‘cayeron en la trampa’ y aplaudieron el ‘gesto’ de Leo.

Ajajjaa esa gente es muy boba parce! pic.twitter.com/IG6m1WyLEF — Patico (@Patico409) November 18, 2019

