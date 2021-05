La tierna foto de Naomi Campbell, mamá por primera vez a los 50 años

La modelo británica Naomi Campbell, de 50 años, anunció el 18 de mayo, por medio de su cuenta de Instagram, que ya es madre.



Aunque no dio muchos detalles acerca de su bebé, la publicación conmovió a sus seguidores y a varias celebridades.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”, escribió.



El texto iba acompañado con una tierna imagen de los pies de la bebé entre sus manos.



Naomi también etiquetó a su madre, Valerie Morris Campbell, quien resubió la foto y escribió un emotivo mensaje.



“Felicitaciones a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija, estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela”, manifestó.

Varios famosos la han felicitado.



“¡Felicidades Naomi! Esta noticia me hace tan feliz. Vas a ser una madre increíble. Te amo y estoy deseando conocer a tu ángel”, escribió la empresaria y modelo Paris Hilton.



“¿Hoy es el día? Absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! Qué madre tan maravillosa serás. Bendiciones por todos lados”, comentó el diseñador Marc Jacobs.



En una entrevista, concedida en 2017, Campbell dijo que quería tener hijos, sin embargo, aseguró que no tenía prisa.



“Pienso en tener hijos todo el tiempo pero ahora, con los avances de la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”, aseguró en ese entonces.



Campbell entró al mundo del modelaje a los 15 años. Se convirtió en un icono de la moda a finales de los 80 y durante toda la década de los 90. Fue declarada una de las modelos más importantes de su generación, junto a Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Linda Evangelista.



En mayo de este año fue portada de la revista ‘V Magazine’. Además, participó en el Paris Fashion Week, de 2020.

