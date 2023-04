La cantante Karol G es una de las artistas más famosas de Latinoamérica, además, por la letra de sus canciones se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino e inspiración para sus fans, pues siempre se muestra tal cual es.

Hace unos años, la paisa tuvo una relación con el cantante puertorriqueño Anuel AA y esta pareja fue una de las favoritas en redes sociales, ya que constantemente mostraban su amor compartiendo momentos románticos en pareja y haciendo canciones juntos.



Sin embargo, esta relación terminó en abril de 2021 y ambos artistas tomaron caminos separados. Incluso, el intérprete de ‘Sola’ después de un tiempo tuvo otra relación con Yailin ‘La Más Viral’, con quien se casó y tuvo una hija llamada Cattleya.



(Lea también: JLo revelaría qué piensa sobre el bebé que esperan Marc Anthony y Nadia Ferreira).

Mi reina … con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí! — LABICHOTA (@karolg) September 9, 2022

A pesar de que desde hace tiempo terminaron, Karol G sigue conservando en su Instagram fotos de su ex relación. Pues ha comentado en diferentes ocasiones que hacen parte de su historia y por eso no las piensa eliminar.



“¡Mi reina …! Con borrar unas fotos de una red social, uno no borra ni la historia, ni lo vivido, por eso siempre estuvieron y estarán ahí!”, le respondió la ‘Bichota’ en su Twitter a una fan que hizo un comentario de las fotos.

Karol G tiene una foto íntima con Anuel en su Instagram



Hace poco los fans de la paisa notaron que en su Instagram todavía había una foto comprometedora de la expareja, pues se trata de una selfie que ambos se tomaron frente al espejo encima de una cama. Además, ella solo tiene una prenda en la parte de abajo y para cubrir su pecho, Anuel la está abrazando.



Esta foto la subieron para anunciar su canción ‘Secreto’, la cual fue muy famosa y hasta el día de hoy ambos artistas la cantan en sus conciertos. Además, se sigue escuchando en las plataformas musicales, en las que ha acumulado mil millones de reproducciones.



(No deje de leer: Actor de ‘Betty, la fea’ pide ayuda para buscar trabajo: ‘Ayúdenme, por favor’).

Recientemente, los internautas no han dudado en hacer comentarios en la publicación de esta fotografía. Sorprendentemente, muchos de sus fans les han pedido que vuelvan, pues actualmente ambos se encuentran solteros.



“@anuel ven y mira los hermosos recuerdos”, “Vuelvannnnn”, “@anuel papi bastaaaa vuelve ya con la nenaaaa”, “Como superar esos recuerdos”, “Eran la pareja perfecta”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

